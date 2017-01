Fürth: L'Osteria zieht ins Commerzbank-Gebäude

FÜRTH - Als die L'Osteria 1999 in Nürnberg loslegte, war sie schnell auch unter Fürthern bekannt für ihre Pizzen, die über den Tellerrand hinausragen. Inzwischen ist aus dem Lokal eine erfolgreiche Restaurant-Kette mit Filialen in mehreren Ländern geworden. Auch Fürth soll nun bald zu den Standorten gehören.

Die Verwandlung ist nah: Das frühere Commerzbank-Gebäude in der Fürther Fußgängerzone soll moderner werden. © Hans-Joachim Winckler



Nach Informationen der Fürther Nachrichten plant die Kette ein Lokal im früheren Commerzbank-Gebäude, dessen Modernisierung heuer beginnt. Der markante 70er-Jahre-Bau soll aufwendig umgebaut werden und Ende 2017 oder Anfang 2018 bezugsfertig sein. Neben Gastronomie soll auch eine "bekannte Textilkette" einziehen, deren Name bisher noch nicht publik ist.

Das Bankinstitut war 2014 aus dem Gebäude ausgezogen. Im Zuge des Umbaus soll sich die Fassade deutlich verändern, so dass sich das Haus harmonischer in die Nachbarschaft einfügt. Die Modernisierung stemmen die Brüder Walter und Johannes Schwarz, die Kanzleien für Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung betreiben und das Gebäude gekauft haben. 300 Quadratmeter im Erdgeschoss sowie 70 Quadratmeter im Obergeschoss waren zuletzt für den Gastrobetrieb vorgesehen.

Die Restaurant-Kette L'Osteria hat in den vergangenen Jahren stark expandiert und inzwischen Filialen in mehreren deutschen Städten sowie auch in Österreich, der Schweiz und England. Sie werden teils in Eigenregie, teils von Franchise-Nehmern betrieben.

Das erste Lokal wurde 1999 in Nürnberg eröffnet, von Klaus Rader und Friedemann Findeis, die 2002 auch zu den Gründern der Kette Vapiano gehörten. 2015 legte in Nürnberg eine zweite große L'Osteria los sowie eine Pasta-Manufaktur.

