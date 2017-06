Fürth lud zur Tafel der Demokratie

Auf der Hardhöhe wurde ein soziales Abendessen serviert - vor 56 Minuten

FÜRTH - In ganz Deutschland hieß es am Samstag: Tische und Stühle aufbauen, Essen servieren und gemeinsam mit den Nachbarn schlemmen, debattieren, feiern. Die Initiative "Die offene Gesellschaft" hatte dazu aufgerufen, sich für die Demokratie stark zu machen und gemeinsam zu zeigen, welches Land Deutschland sein will. An langen "Tafeln für die Demokratie" sollten Ideen diskutiert und zugleich gelebt werden. Auch die Fürther Hardhöhe war dabei.

Jung und Alt, In- und Ausländer nahmen an dem langen Tisch im Hof des Gemeindezentrums Heilig-Geist Platz und genossen die internationalen und einheimischen Spezialitäten. © Foto: Claudia Schuller



Etwa 70 Menschen haben sich am Samstagabend im Hof des Gemeindezentrums Heilig-Geist versammelt. Mitgebracht haben sie diverse Leckereien, Geschirr, Tischdekorationen und vieles mehr. Los geht das Fest der Toleranz und Offenheit erst nach Sonnenuntergang, damit auch Muslime mittafeln können, denn schließlich ist gerade der Fastenmonat Ramadan. Da findet Iftar, das Fastenbrechen, erst in der Dunkelheit statt. Vorher darf den ganzen Tag über nichts gegessen und getrunken werden.

Organisiert hat die Veranstaltung Sozialpädagogin Miriam Greiner von der Fürther Diakonie. Im Gemeinwesenprojekt "GeH Hin!" knüpft sie schon lange soziale Netzwerke auf der Hardhöhe. Auch gemeinsam mit Flüchtlingen wurde immer mal wieder gekocht, doch länderübergreifend und explizit im Namen der Demokratie zusammenzukommen, ist ein Novum. Nachdem Greiner den Abend eröffnet hat, tragen die Flüchtlinge, die gleich nebenan im Gebäude zwischen der Heilig-Geist-Kirche und der Soldnerschule leben, einen Haufen Spezialitäten aus Syrien, Irak und Äthiopien auf. Während Vater Omar Hackfleischstäbchen und Fladenbrot verteilt, tollen seine Kinder fröhlich mit Rädern und Rollern herum.

Eine deutsche Familie hat Brot, Käse und Gemüse mitgebracht, findet dann aber, dass der äthiopische Nudelauflauf interessanter ist. Ein gefüllter Kürbis macht die Runde, den die wenigsten Deutschen kennen. Warm und kalt mischen sich. Bald probieren alle begeistert von allem.

Elisabeth Reichert macht als Referentin für Soziales, Jugend und Kultur deutlich, dass Fürth eine weltoffene, solidarische und soziale Stadt sein will, dass alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen. Sie betont, dass Integration alle Menschen, zum Beispiel auch Senioren, Alleinerziehende, Arbeitslose oder eben Flüchtlinge betrifft.

Ein bisschen Anerkennung

Gülseren Suzan-Menzel, die für den Deutsch-Türkischen Frauenclub spricht, sagt, dass sie nicht verstehen kann, weshalb behauptet wird, Muslime integrierten sich zu wenig oder grenzten sich nicht vom Terror ab. Seit sie 1970 nach Deutschland kam, engagiert sie sich, hat die Awo-Kulturbrücke gegründet und viele Initiativen ergriffen. "Eigentlich habe ich nichts anderes gemacht. Es wäre schön, wenn das anerkannt würde", sagt die Pädagogin und Filmemacherin. Auch heute ist sie so aktiv wie eh und je, erzählt vom Fastenbrechen in ihrer Kindheit. Über den guten Zusammenhalt auf der Hardhöhe sind sie alle froh, ebenso, dass gleich Begegnungen mit den Neuankömmlingen stattfanden, um Vorurteile zu verhindern.

"Ja, das lief hier echt gut, nachdem bei Treffen vorab von Nachbarn Bedenken geäußert worden waren. Aber durch konsequente Information und Kontakte haben wir viel erreicht", so das Fazit einer Nachbarin, während sie sich scharfe Kichererbsen schmecken lässt.

Und dann sind es natürlich wie immer die Kinder, die endgültig das Eis brechen. Leen, die älteste, die aus dem geplagten Aleppo in Syrien stammt, spricht schon toll deutsch und übersetzt. Sidra aus dem Irak malt Prinzessinnen und verschenkt sie liebevoll. Auch die kleine Jilan will zeigen, dass sie schon ihren Namen schreiben kann.

Derweil plagt ihre Eltern die Sorge um eine Wohnung. Ein einziges Zimmer ist für eine sechsköpfige Familie eine schwierige Herausforderung. Doch auch sie können an diesem schönen Sommerabend ein bisschen abschalten. Ein Abend, wie er jeden Tag beschließen sollte.

CLAUDIA SCHULLER