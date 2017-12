Fürth macht weniger Schulden und baut Personal auf

FÜRTH - Am Dienstag wird der Stadtrat den Etat für 2018 auf den Weg bringen. Um elf Millionen Euro soll der Fürther Schuldenberg im nächsten Jahr schrumpfen und das, obwohl die Stadt deutlich mehr investiert und auch die Personalausgaben noch einmal kräftig steigen – Letzteres allerdings zum vorerst letzten Mal.

Der Erweiterungsbau, den die Pestalozzi-Schule bekommen wird, zählt zu den größeren Einzelbaumaßnahmen der Stadt im nächsten Jahr. © Archivfoto: Bösl



Es ist ein Haushalt der Rekorde: Nie zuvor in den letzten 20 Jahren konnte die Stadt Schulden in Höhe von elf Millionen Euro abbauen, niemals in der jüngeren Vergangenheit lagen die geplanten Investitionen höher. Oberbürgermeister Thomas Jung formuliert das so: "Wir sparen nicht nur, wir werden auch viel Geld ausgeben."

2018 werden 49,7 Millionen Euro in Neubauten, Sanierungen oder Grundstückskäufe fließen, im laufenden Jahr waren es lediglich 34,8 Millionen. Einer der größeren Brocken ist dieses Mal der Erweiterungsbau für die Pestalozzi-Schule (mehr zu den Investitionen im Artikel unten).

Dass die Stadt sich so viel leisten kann, hat drei Gründe: die Sparrunden der Vergangenheit, eine brummende Konjunktur und die Hilfe des Freistaats Bayern. Während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise – blickte man im Rathaus noch in einen Abgrund, die Steuereinnahmen brachen dramatisch ein. Das "Schockjahr 2009" habe ihn geprägt, sagte Jung vor einiger Zeit. Seit damals lautet die Devise: nicht mehr ausgeben, als man einnimmt.

Die Grundlage für diese Zeitenwende schuf eine Klausur im Sommer 2010. Unter der Regie der neuen Kämmerin Stefanie Ammon zog sich das städtische Führungspersonal für drei Tage zurück, eine Schweizer Unternehmensberatung moderierte. Am Ende erarbeitete die Verwaltung Vorschläge, die den städtischen Haushalt seit 2013 jedes Jahr um 20 Millionen Euro entlasten.

Der Freistaat honoriert diesen Kraftakt seit Jahren mit großzügigen Finanzspritzen in Form von "Stabilisierungshilfen". 2018 gibt es 6,4 Millionen Euro, wie immer unter der Auflage, damit den riesigen Schuldenberg abzutragen. Nach mehreren Jahren Tilgung ist dieser bereits von rund 250 auf 223,8 Millionen Euro geschrumpft.

2018 soll das mit elf Millionen Euro weitergehen – dank des Gelds aus München und dank eigener Mittel in Höhe von 4,6 Millionen Euro. "Mir ist wichtig zu zeigen, dass wir in der Lage sind, auch aus eigener Kraft zu tilgen", hatte die Kämmerin bereits vor einem Jahr gesagt. Rathauschef Jung gibt ein ehrgeiziges Ziel vor: So lange keine Krise durchschlägt, will er auch in den kommenden Jahren Schulden in jeweils zweistelliger Höhe abbauen.

Trotz dieser Entwicklung bleibt festzuhalten: Fürth ist arm im Vergleich zu anderen bayerischen Kommunen. Ingolstadt, Regensburg, Erlangen oder Würzburg nehmen deutlich mehr Gewerbesteuer ein. Und immer noch wartet in der Kleeblattstadt eine beträchtliche Zahl von Schulen darauf, endlich saniert zu werden, bröckeln die Turnhallen, dürfen marode Brücken aus Sicherheitsgründen nur mit Tempo 30 überfahren werden.

Löst sich der Investitionsstau jetzt auf? "Tatsächlich scheitert es momentan nicht am Geld", sagt der Oberbürgermeister. Dafür gibt es andere Probleme: Zum einen seien viele Baufirmen mehr als ausgelastet. Beispiel: Bei der ersten öffentlichen Ausschreibung für die Umgestaltung des Helmplatzes gab kein einziger Interessent ein Gebot ab. Zum anderen hat die eigene Verwaltung eben auch nur begrenzte Kapazitäten, um Baumaßnahmen zu planen und umzusetzen.

Auch deshalb sollen die Stadträte am Dienstag absegnen, dass im Rathaus noch einmal 40 Vollzeitstellen geschaffen werden. Voraussichtlich. sagt Kämmerin Ammon, müssen im Frühjahr zehn bis 15 weitere beschlossen werden – darunter sind einige Hochbauingenieure.

"Der letzte große Schub"

Es ist ein Trend: Schon seit 2014 entstanden in der Verwaltung durchschnittlich 30 bis 40 Vollzeitstellen pro Jahr, was vor allem der wachsenden Bevölkerung geschuldet sei, sagt der Oberbürgermeister, der nun aber einen Paradigmenwechsel ankündigt und betont: "2018 kommt der letzte große Schub." Stefanie Ammon dürfte das angesichts der zuletzt ausufernden Kosten zufrieden registrieren. Immerhin werden die Ausgaben für Personal Ende 2018 bei 120,8 Millionen Euro liegen, vor vier Jahren waren es lediglich 105 Millionen.

Trotz gestiegener Ausgaben, trotz hoher Investitionen und trotz Schuldenabbaus: Es blieb zuletzt immer Geld übrig, um es für schlechtere Zeiten auf die hohe Kante zu legen. Die Höhe der allgemeinen Rücklagen belief sich im November dieses Jahres auf 50 Millionen Euro. Zum Vergleich: Als die Kämmerin 2010 die Arbeit aufnahm, waren es nur wenige hundert Euro mehr als das Mindestmaß von drei bis vier Millionen Euro, zu dem die Stadt gesetzlich verpflichtet ist.

In den 50 Millionen Euro stecken unter anderem zweckgebundene Rücklagen für Grunderwerb (5 Millionen), Schuldentilgung (2,5 Millionen), Schulsanierungen (4 Millionen) und für den Haushaltsausgleich (3 Millionen). "Das schlechte Wetter wird kommen", sagt dazu Bernhard Röhrs, Ammons Amtsleiter in der Kämmerei. "Aber wir haben einen Schirm dabei." Stefanie Ammon geht davon aus, dass sich mit dank der Rücklagen ein schlechtes Jahr einigermaßen problemlos überbrücken ließe. Bei einem dauerhaften Abschwung bliebe ihr zufolge aber nur ein Ausweg: Die Stadt müsste ein neues Sparpaket schnüren.

Für das laufende Jahr geht die Kämmerin erst mal von einem Rekordüberschuss aus. Werden dann auch die Rücklagen auf Rekordniveau anschwellen? Ammon bremst die Erwartungen: "Wir werden nicht mehr so viel aufbauen können, wir müssen ja sehr viel investieren." Allein die Kosten für die nach 2018 anstehenden Sanierungen bzw. Baumaßnahmen am Helene-Lange-Gymnasium, der Berufsschule Ludwig Erhard, der Mittelschule Gustav Schickedanz und am Heinrich-Schliemann-Gymnasium werden auf 100 Million Euro geschätzt.

Zunächst aber richtet sich der Blick in die nahe Zukunft: In die Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 geht die Kämmerin erstmals mit einem Überschuss: Eine halbe Million Euro ist noch nicht verplant, Verteilungskämpfe sind also programmiert (über die jeweiligen Anträge der Parteien zum Haushalt 2018 berichten wir in der Montagsausgabe).

Ammon hat nur einen Wunsch: Die Kommunalpolitiker mögen bitte Maß halten. Egal, was sie am Dienstag beschließen: Die zusätzlichen Ausgaben sollten die bereitgestellten 500 000 Euro nicht übersteigen.

