Fürth: Mehr Tüten gegen den Hundekot?

Umweltausschuss will endgültig über Strategie gegen die Tretminen entscheiden - vor 1 Stunde

FÜRTH - 4358 registrierte Hunde leben derzeit in Fürth – und ihre Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich. Das Problem sind die Hinterlassenschaften der Tiere. Auch in Fürth ringt man schon lange um eine Strategie, um der Tretminen Herr zu werden. Wiederholt im Gespräch: weitere Spender für Hundekot-Tüten im Stadtgebiet. Heute will der Umweltausschuss darüber entscheiden.

Durchaus putzig ist dieser Mops in der Fußgängerzone. Weniger schön ist das, was er hinterlässt. Um die Zahl der Hundehaufen in der Stadt einzudämmen, ringt der Umweltausschuss um eine Lösung. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Dass sich auch viele Fürther Gedanken über das Problem machen, kann man in der Stadtverwaltung an der Zahl der Zuschriften ablesen. Immer wieder treffen Briefe oder Mails mit der Bitte ein, an einem bestimmten Standort doch eine Station für Hundekot-Beutel zu errichten.

Aber obwohl solche Vorschläge von gutem Willen zeugen könnten — richtig davon überzeugt, dass dies Abhilfe schafft, ist Gerhard Vogel nicht. "Von allein fliegen die Hundehaufen nicht in die Tüte", sagt der Leiter des städtischen Grünflächenamts, das für die Entsorgung der Haufen in öffentlichen Parks und Gärten zuständig ist. Es brauche eben immer einen Hundebesitzer, der die Hinterlassenschaft seines Tieres aufklaubt und dann noch sachgerecht entsorgt. "Leider", so zeigt Vogels Erfahrung, "sind eben nicht alle so vernünftig." Nach seiner Einschätzung könnten die rund fünf bis zehn Prozent uneinsichtiger Menschen die angedachte Lösung zum Scheitern bringen.

120 Tütenspender nötig

Würde man das gesamte Stadtgebiet mit Spendern von Hundekottüten überziehen, wären wohl rund 120 davon nötig. So steht es zumindest in der Vorlage für die Stadträte im Umweltausschuss. Bislang kümmert sich das Grünflächenamt um zehn solcher Tütenspender. Sie stehen unter anderem im Stadtpark, im Schlosspark, in der Hornschuchpromenade und im Südstadtpark.

Doch mit dem Aufstellen allein ist es nicht getan, sagt Vogel. Regelmäßig müsse auch überprüft werden, ob im Automat noch genügend Tüten stecken. Außerdem bedarf es eines Abfalleimers in der Nähe, der regelmäßig geleert werden muss. Bei der Menge an zusätzlichen Standorten wären dafür zusätzliche Touren für die Abfallentsorger des Grünflächenamts nötig. Will heißen: ein erheblicher Mehraufwand, zusätzliches Personal und Mehrkosten kämen auf die Stadt zu. Einen sechsstelligen Betrag, so schätzt Vogel, müsse man dafür einkalkulieren.

Dabei sei es doch viel günstiger und einfacher, wenn die Hundehalter sich in Eigenregie um die Haufen ihres Tieres kümmerten. Tüten dafür gebe es an immerhin vier Ausgabestellen in Fürth. In der Bürgerinformation, den beiden Amtsstellen und in der Tourist-Info stellt das Rathaus jährlich rund 100 000 kostenlose Plastikbeutel zur Verfügung. Diese Zahl, so Vogel, könne man ohne großen Aufwand auch noch aufstocken.

Zumindest in der Tourist-Info machen viele Hundehalter von dem Angebot Gebrauch. Auf FN-Nachfrage hieß es dort, dass täglich zwischen drei bis fünf Menschen einen Packen der schwarzen Tütchen abholten.

GWENDOLYN KUHN