Fürth: Mitarbeiter wenden Lagerbrand in Möbelhaus ab

Kartonagen hatten Feuer gefangen - Personal löschte den Brand - vor 2 Stunden

FÜRTH - Das geistesgegenwärtige Personal eines Fürther Möbelhauses verhinderte am Mittwochnachmittag einen großflächigen Lagerbrand. Die Mitarbeiter konnten den Brandherd eigenständig löschen, sodass kein Sachschaden entstand. Trotzdem rückte die Feuerwehr an.

Bilderstrecke zum Thema Brand in Fürther Möbelhaus-Lager: Mitarbeiter verhindern Ausbreitung Am Mittwochnachmittag des 4. Juli 2018 brannte in einer Lagerhalle eines Fürther Möbelhauses Verpackungsmaterial. Die Mitarbeiter konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern, sodass die Feuerwehr nur zur Sicherheit noch einmal nachlöschte.



Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Möbelhauses in der Leyher Straße einen Brand im Lager. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Kartonagen Feuer gefangen. Das geistesgegenwärtige Personal konnte den Brand mit hauseigenen Feuerlöschern bekämpfen und brachte das Verpackungsmaterial in den Ladehof des Unternehmens. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Fürth löschte den Brandherd zur Sicherheit ein weiteres Mal ab, da von ihm noch starke Rauchentwicklung ausging. Damit war der Einsatz beendet.

Durch die schnelle Reaktion der Mitarbeiter enstand kein nennenswerter Sachschaden, auch Verletzte gab es keine.

amh