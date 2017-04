Fürth: Neue Läden für die Friedrichstraße

FÜRTH - Zuletzt gab es ein paar unschöne Lücken, jetzt geht es in der Friedrichstraße Schlag auf Schlag: In den kommenden Tagen und Wochen eröffnen mehrere Läden – auch das Parkhaus nach der Generalsanierung.

Jetzt schließen sich die Lücken - auch dank "Burgerheart", das im früheren Café Friedrichs den Grill anwirft. © Foto: Winckler



Als der Umbau im Sommer 2006 abgeschlossen war, sollte für die Friedrichstraße eine neue Zeit anbrechen. Der eher unansehnliche Straßenzug hatte breitere Gehsteige und Bäume bekommen, Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung schwärmte von einem neuen "Boulevard".

2006 wurde die Friedrichstraße mit einem Umbau aufgewertet. Trotzdem sah man immer wieder leere Schaufenster. © Foto: Winckler



Für den Einzelhandel blieb er dennoch kein ganz einfaches Pflaster. Neben einigen hochwertigen Läden und Gastronomiebetrieben, die sich dauerhaft halten konnten, rissen immer wieder Geschäftsaufgaben hässliche Lücken. Dazu gesellten sich Läden, die sich in den Toplagen vieler anderer Städte wohl so nicht finden würden: Noch heute sind da eine Spielothek, ein Schnäppchenmarkt und ein Goldankauf.

Richtig viel Bewegung

Jetzt scheint eine Qualitätsoffensive über die Friedrichstraße zu schwappen. "Wir haben richtig viel Bewegung, das ist eine sehr schöne Entwicklung", sagt die Innenstadtbeauftragte Karin Hackbarth-Herrmann auf FN-Anfrage. Erstmals seit langer Zeit zeichnet sich im Schatten des Einkaufsschwerpunkts Neue Mitte sogar eine Vollbelegung ab. Der Überblick:

Am Samstagabend eröffnet im ehemaligen Café Friedrichs die Würzburger Kette "Burgerheart" eine Filiale. Auf 500 Quadratmetern samt großzügigem Biergarten im Hinterhof will das Unternehmen laut Pressemitteilung mit "Premiumfleisch" und "hausgemachten Saucen" überzeugen, bei der Einrichtung setzt es auf modernes, aber gemütliches Flair im "Industrie-Look".

Schräg gegenüber, wo vor einiger Zeit bei einem Sonnenstudio die Lichter ausgingen, dürfen die Fürther alte Bekannte begrüßen. 2010 hatte "Fun & Sport" seinen Standort in der Nürnberger Straße verlassen und war nach Nürnberg gezogen. Jetzt kehrt der Laden, in dem es Snowboards, Scooter, Skate- und Longboards sowie Fahrräder gibt, in die Kleeblattstadt zurück. "Wir hatten das die ganze Zeit im Blick, jetzt haben wir in der Friedrichstraße endlich die passende Fläche gefunden", sagt Inhaber Gerald Scharrer. Noch wird umgebaut, ehe man – ebenfalls an diesem Samstag – schon mal eine Teileröffnung feiern möchte.

Ab Montag steht dann das Parkhaus wieder zur Verfügung. Generalsanierung und Umbau haben acht Monate gedauert und damit etliche Wochen länger als geplant. Zuletzt hatten manche Einzelhändler geklagt, ohne das Parkhaus fehle es an Laufkundschaft.

Auch innerhalb der Straße gibt es Bewegung. "Homes & Roses" zieht ein paar Blöcke weiter in Richtung Sparkassenhochhaus. Ein Nachmieter für den alten Standort neben der Flessabank ist bereits gefunden: Die kleine "Boutique Angel" tut einen großen Schritt aus der Gustavstraße in die Innenstadt. Eine Internetanzeige verrät zudem, dass die Eigentümer des Hauses Friedrichstraße 12 einen neuen Mieter für die Ladenfläche neben der Apotheke suchen. Lange Zeit hatte hier Norma eine Filiale, es folgte der erwähnte Schnäppchenmarkt.

Bleibt ein letzter Leerstand: die ehemalige Metzgerei Lode. Wie die Innenstadtbeauftragte weiß, wird der Laden nach einigen baulichen Veränderungen im Mai übergeben. Noch im Frühsommer soll ein neuer Modeladen einziehen. Ein Name wird noch nicht genannt, Hackbarth-Herrmann spricht aber von einem "Concept Store" mit besonderem Einkaufserlebnis.

Leerstand ade? Sollten keine neuen Lücken hinzukommen, könnten dann tatsächlich alle Ladenflächen in der Friedrichstraße belegt sein.

VON JOHANNES ALLES