Fürth: Neuer Wohnraum auf dem Trolli-Areal

Stadeln und die Südstadt sind Schwerpunkte der Entwicklung - vor 0 Minuten

FÜRTH - Der Wohnungsbau verzeichnet in Fürth unvermindert satte Zuwachsraten. Derzeit werden die Weichen für neue Quartiere auf dem Trolli-Areal in der Südstadt und an der Bahnlinie in Stadeln gestellt.

49 Reihenhäuser sind auf dem ehemaligen Süßwaren-Produktionsgeländes geplant. © André De Geare



49 Reihenhäuser sind auf dem ehemaligen Süßwaren-Produktionsgeländes geplant. Foto: André De Geare



Nicht weniger als 49 Reihenhäuser sollen auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Süßwarenherstellers Mederer an der Oststraße, Hans-Bornkesselstraße und Am Weidiggraben entstehen. Zum Projekt der Deutschen Reihenhaus AG auf der rund 1,86 Hektar großen Baufläche gehört ein Garagenhof mit einer doppelstöckigen Parkanlage im Bereich Am Weidiggraben für die Autos der Bewohner.

Im Bauausschuss ist das Vorhaben auf große Zustimmung gestoßen. CSU-Stadtrat Joachim Schmidt hofft auf neue Impulse durch den Zuzug junger Familien. Und Harald Riedel von den Grünen bemerkt, dass es sich zwar um keine Ökosiedlung handele, mit viel Grün und einem Blockheizkraftwerk samt Nahwärmenetz jedoch positive Maßstäbe gesetzt würden. Linkspartei-Stadträtin Monika Gottwald, die statt Reihenhäuser lieber Mietwohnungen an dieser Stelle sehen würde, gibt Baureferent Joachim Krauße zu bedenken, dass flächenschonender Geschosswohnungsbau laut Bebauungsplan in unmittelbarer Nachbarschaft bereits vorgesehen sei.

Schon seit 2009 bahnt die Stadt im Zuge der Verlagerung der Fürther Süßwarenproduktion nach Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern die Umwandlung zumindest eines Teils des weitläufigen Firmenareals in ein Wohngebiet an. Wie der Baureferent auf FN-Anfrage erläutert, haben bereits mehrere Investoren Interesse bekundet. Doch erst die Deutsche Reihenhaus AG brachte mit ihren Plänen neue Dynamik ins Tauziehen. Mit Zustimmung des Bauausschusses wird nun an einem städtebaulichen Vertrag gearbeitet, der die Kostenverteilung für Erschließungsmaßnahmen wie den Kanalbau regelt.

Bewegung kommt auch in die Bebauungsplanung des Grundstücks nördlich der Theodor-Heuss-Straße und östlich der Alfred-Nobel-Straße und Schuckertstraße an der Bahnlinie Nürnberg-Bamberg in Stadeln. Nachdem mehrere Bauträger erfolglos versucht haben, hier Wohnhäuser anzusiedeln, hat nun die P&P Acquisition & Sales GmbH einen erfolgversprechenden Entwurf vorgelegt.

Problematischer Lärmschutz

Als größten bisherigen Hinderungsgrund bezeichnet der Baureferent den zur Bahnlinie hin notwendigen Lärmschutz. Bis zu elf Meter hoch hätte eine Lärmschutzwand werden müssen. Dieses Problem soll nun mit einem massiven Gebäuderiegel gelöst werden, der die Reihenhäuser mit 28 Wohneinheiten dahinter abschirmt. 107 Wohnungen sollen in dem fünfstöckigen Gebäude Platz finden. Daneben ist ein Parkhaus mit 165 Stellplätzen auf vier Ebenen geplant. Erschlossen werden soll die Wohnanlage über die Schuckertstraße.

Zum Einstieg in die konkrete Planung können die Bürger Stellung nehmen. Bei der Beratung im Bauausschuss wurden bereits Bedenken laut, ob der Gebäuderiegel in die kleinteilige Struktur der Stadelner Wohnbebauung passt. Auch wurde darauf verwiesen, dass auf dem Gelände neben Wohnungen ursprünglich noch Gewerbe vorgesehen war. Damit würden aber nach Ansicht des Baureferenten aber nur unnötige Konflikte heraufbeschworen.

Als Problem sieht auch Krauße allerdings die Notwendigkeit zum Nachbessern von Stadelns Infrastruktur an. Dabei denkt er vor allem an Schule und Kindertagesstätte. Denn mit den bereits vom Evangelischen Siedlungswerk und Schenk mit insgesamt 66 Reihenhäusern bebauten Arealen auf beiden Seiten der Stadelner Hauptstraße nehme der Siedlungsdruck schon spürbar zu, zumal auch am nahen Schleifweg noch ein kleines Baugebiet geplant ist.

Unter diesen Umständen bekräftigt der Baureferent die Absicht der Stadt, auf dem verwaisten Faurecia-Areal an der Herboldshofer Straße in Stadeln keinesfalls weiteren Wohnbau mehr zuzulassen. Auf dem rund 50 000 Quadratmeter großen ehemaligen Leistritz-Gelände wollten, wie berichtet, der Zirndorfer Pinderpark-Entwickler Munk Immobilien und Krauß Verpachtungen 250 Eigenheime errichten. Die Kommune möchte das Grundstück jedoch für Gewerbeansiedlungen reservieren. Ein weiteres Nahversorgungszentrum wäre im Sinne vieler Stadelner.

Dem Mangel an öffentlich gefördertem und barrierefreiem Wohnraum in Fürth soll ein fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen neben dem Oberfürberger Hochhausturm in der Jakob-Böhme-Straße begegnen. Das Problem dabei: Der für die benachbarten Neubauten vorgeschriebene Abstand von 30 Metern zum Waldrand kann nicht eingehalten werden. Nur noch 20 Meter sind möglich. Die Mehrheit des Bauausschusses hält das aber für vertretbar.

Volker Dittmar