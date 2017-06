Fürth: Penetrantes Bahn-Tröten braucht keine Erlaubnis

Stadt hat keinen Einfluss auf den Lärm - Bundesamt hat die Baustelle geprüft - vor 1 Stunde

FÜRTH - Anwohner, die nahe an den Gleisen wohnen, können nicht nachvollziehen, dass die Bahn offenbar keine Rücksicht auf die Nachtruhe nehmen muss: Seit Ende Mai riss sie der laute Hupton regelmäßig aus dem Schlaf. Waren die 185 Sirenen, die nun ausgedient haben, eigentlich rechtens?

185 Sirenen sind zurzeit entlang der Bahnstrecke zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach aufgestellt, im Abstand von je 30 Metern. Sie warnen die Gleisarbeiter - sind dabei aber in fast der ganzen Stadt zu hören. © Foto: Wolfgang Händel



Hans-Peter Kürzdörfer weiß sofort, welcher Ton gemeint ist. Selbst in Weiherhof hat der Fürther Ordnungsamtsleiter ihn noch gehört. Ungleich lauter freilich schrillt es im Schlafzimmer von Anwohnern, die direkt an der Bahnstrecke zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach wohnen, etwa in der Kolberger Straße in Unterfürberg.

Im Internet klagen manche von ihnen über den "Lärmterror" und "Schlafentzug"; eine Frau etwa schildert, dass sie kaum eine Nacht durchschlafen konnte, seit Ende Mai die Gleiserneuerung begonnen hat. Seitdem wird an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr gearbeitet. Nur in einigen Nächten hat die Bahn eine Totalsperrung des Abschnitts veranlasst, die es möglich macht, für einige Stunden, etwa zwischen 23 und 4.50 Uhr, auf das laute Warnsystem zu verzichten, das die Gleisarbeiter aufschreckt, wenn sich ein Zug nähert - und das Fürth plagt.

Vor Erschöpfung habe sie in einer dieser Nächte endlich wieder tief schlafen können, erzählt die Frau. Allein in der Nacht auf Freitag aber sei ihr Enkelkind vier Mal wach geworden, trotz geschlossenem Fenster.

Die Stadt, erklärt Kürzdörfer auf FN-Nachfrage, hat in dieser Sache gar nichts mitzureden. Die Bahn braucht bei Gleiserneuerungen um keine Genehmigung zu bitten. Aufsichtsbehörde ist nach dem "Eisenbahngesetz" das Eisenbahn-Bundesamt. Es prüft, ob die Bahn "die geltenden rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsanforderungen" einhält, wie ein Pressesprecher erläutert. Dazu zählt auch die Frage, ob das Bundes-Immissionsschutzgesetz und andere gesetzliche Vorgaben befolgt werden. So bearbeitet die Behörde auch Bürgerbeschwerden über Lärm.

Reine Instandhaltungsarbeiten sind grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig, betont der Sprecher. Generell gelte, dass unvermeidbare Emissionen auf ein Mindestmaß beschränkt werden müssen. Allerdings dürften etwa die Richtwerte der AVV Baulärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm) dann überschritten werden, wenn "der Lärm nicht mit zumutbaren Mitteln vermeidbar ist".

Oberste Priorität habe dabei immer die Sicherheit der im Gleisbereich Beschäftigten, sagt der Pressesprecher. "Bei dem Bauverfahren, das die Bahn in diesem Fall anwendet, müssen die Arbeitskräfte per automatischem Warnsystem vor Fahrten im Nachbargleis gewarnt werden."

Warnsystem jetzt nicht mehr nötig

Das Eisenbahn-Bundesamt in Nürnberg hat ihm zufolge die Fürther Baustelle bereits geprüft. Dabei habe man die DB Netz AG darauf hingewiesen, "die automatischen Warnsysteme nur dann zu betreiben, wenn tatsächlich im Gefahrenbereich gearbeitet wird".

Sollten Bewohner überzeugt sein, dass die geltenden Regelungen verletzt werden, können sie versuchen, Entschädigungsansprüche bei der Bahn durchzusetzen, gegebenenfalls zivilrechtlich.

Das Dauer-Hupen hat nun immerhin ein Ende: Bis 19. Juni sollten die 185 Sirenen nach und nach abgebaut werden.

Claudia Ziob