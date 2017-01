Fürth: Pflege bietet Perspektiven für Flüchtlinge

FÜRTH - Junge Flüchtlinge sammeln erste Berufserfahrungen in der Pflege. In Zeiten des Fachkräftemangels und weltweiter Fluchtbewegungen eröffnet ihnen die Diakonie Fürth neue Perspektiven. Das Thema treibt jedoch auch andere in der Pflegeausbildung engagierte Fürther Institutionen um.

Der 21-jährige Äthiopier Nasredin Abbas absolvierte ein Praktikum in der Diakoniestation Fürth. © Foto: Kniess



Im Sommer erst absolvierten drei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Gambia und Afghanistan ein dreiwöchiges Praktikum im Sofienheim. Sie halfen in der Grundpflege, bei der Essensausgabe, Büroarbeit und beim Bettenbeziehen. Von den Heimbewohnern wurden sie auf Anhieb ins Herz geschlossen. Dies auch, weil sie sehr wertschätzend behandelt wurden, wie Pflegedienstleiterin Petra Weiskopf anmerkt.

„Einer der Praktikanten hat von sich aus in den Herbstferien erneut im Seniorenheim gearbeitet“, sagt Weißkopf. Gerne würde sie ihm eine Ausbildung ermöglichen, doch die bürokratischen Hürden sind hoch. Das bestätigt auch Jürgen Zerth, Vizepräsident der Wilhelm-Löhe- Hochschule für Gesundheitsmanagement im Fürther Südstadtpark. Allerdings sei in der momentanen Umbruchsituation unter dem Eindruck der Flüchtlingszahlen vieles schon in Bewegung geraten.

Weil immer weniger Angehörige wegen zunehmender Anforderungen im Beruf und Auflösung von Familienstrukturen zur häuslichen Pflege in der Lage sind, sieht Zerth eine Notwendigkeit für neue Pflegearrangements. Die Politik setze den Schwerpunkt im ambulanten Bereich. In der stationären Pflege seien zunehmend Spezialisten gefragt. Wie man das Potenzial von Flüchtlingen nutzen kann, ist, so Zerth, Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchungen an der Hochschule. Derzeit beschäftige sich eine Masterarbeit mit diesem Thema. Auch im Rahmen der aktuellen Ringvorlesung „Soziales Europa – Wirklichkeit oder Utopie“ sorgt das Thema für Diskussionsstoff. Hochschulpräsident Ingo Friedrich hat beim Vortrag der ehemaligen Thüringischen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht bemerkt, er halte es für gar nicht schlimm, wenn in Deutschland gut ausgebildete ausländische Pflegekräfte später wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Das könne schließlich die Wirtschaft dort stärken und so die Fluchtursache der Perspektivlosigkeit bekämpfen.

Neues Kooperationsprojekt

Flüchtlinge rücken auch in der Berufsfachschule für Altenpflege der Hans-Weinberger-Akademie der Arbeiterwohlfahrt in Fürth zunehmend in den Fokus. Für dieses Jahr ist in Kooperation mit der Diakonie ein Projekt zur Ausbildung von Pflegehelfern geplant. Vorgespräche mit der Berufsschule I und der Regierung von Mittelfranken laufen bereits und stimmen die Beteiligten zuversichtlich.

Gerade hat bei der Fürther Diakonie wieder ein junger Flüchtling sein Praktikum erfolgreich beendet. Zwei Monate lang arbeitete Nasredin Abbas in der Diakoniestation am Kirchenplatz. Der 21-jährige Äthiopier verfügt bereits über Vorkenntnisse im medizinischen Bereich. Gewalt und Perspektivlosigkeit in seiner Heimat haben ihn schweren Herzens dazu bewogen, sein Glück fern der Heimat zu suchen.

Das Praktikum bei der Diakonie hatte ihm das Berufliche Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft im Auftrag der Arbeitsagentur vermittelt. Wie schon bei den Praktikanten im Sofienheim waren auch jetzt wieder die Arbeitskollegen beeindruckt vom Engagement des Äthiopiers. Sprachbarrieren erwiesen sich als kein unüberwindbares Problem. Für Stationsleiterin Irma Kirchdorfer war es wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen Berührungsängste und populistische Verallgemeinerungen.

Volker Dittmar