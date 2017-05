Fürth: Polizist bei Pegida-Gegendemo verletzt

FÜRTH - Ein 21-Jähriger hat am Freitagabend beim Protest gegen eine Pegida-Demo in Fürth einen Polizisten verletzt. Er wollte sich offenbar nicht an einer Blockade hindern lassen.

Wie im Dezember (Foto) machten auch diesmal Gegendemonstranten deutlich, dass Pegida in Fürth nicht willkommen ist. Foto: Hans-Joachim Winckler



Nach Polizeiangaben sahen sich an dem Abend, von 18 bis etwa 21 Uhr, 38 Rechtspopulisten rund 120 Gegendemonstranten gegenüber. Aufgerufen zum Protest hatte das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

Die Anhänger des Nürnberger Pegida-Ablegers wollten nach ihrer Kundgebung am Obstmarkt, wie schon einmal, die Königstraße bis zu Saturn hinunterlaufen und über die Kapellen- und Angerstraße zurückkehren. Nach Schilderung der Polizei versuchten einige Gegendemonstranten die Route mehrmals zu blockieren. Dies sei „durch Schieben und Drücken“ von Einsatzkräften unterbunden worden.

Der 21-Jährige habe sich nicht stoppen lassen wollen. Er habe „mit voller Wucht“ einen Beamten angesprungen. Um ihn zu bremsen, sei Reizgas eingesetzt worden. Er sei dann gefesselt und vorläufig festgenommen worden. Der Polizist erlitt Prellungen an den Unterarmen. Der Angreifer wurde durchs Reizgas leicht verletzt. Nun wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

