Fürth prüft neues Parksystem für Radler

FÜRTH - Großveranstaltungen sollen für Radler in Fürth attraktiver werden. Gute Dienste könnte dazu eine mobile Fahrradabstellanlage leisten. Die Stadt untersucht derzeit Möglichkeiten der Anschaffung.

Beim New Orleans Festival Anfang Juni feierte eine mobile Abstellanlage Premiere und wurde sehr gut angenommen. © Philipp Steffen



Wer ungebunden sein möchte von Fahrplan und Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, die ewige Parkplatzsuche satt hat, ist mit dem Fahrrad gut beraten. Insbesondere bei publikumswirksamen Festen in der Stadt. Über ihre Tochtergesellschaft Noris-Arbeit hat Nürnberg bereits ein mobiles System zum geordneten Abstellen von Rädern angeschafft. In Fürth wurde es Anfang Juni von Uvex für eine Firmenveranstaltung ausgeliehen. Davon haben Stadträte der CSU und Grünen erfahren, die schon zuvor in einem gemeinsamen Antrag das Anschaffen einer solchen Abstellanlage gefordert hatten.

Als das System wieder zurück nach Nürnberg transportiert werden sollte, gelang es ihnen, zum Sonderpreis einen Zwischenstopp an der Freiheit auszuhandeln, wo gerade das publikumsträchtige New Orleans Festival über die Bühne ging.

Knapp 300 Euro sammelten sie parteiintern, um das Unternehmen finanzieren zu können. Es wurde ein großer Erfolg. Die Ständer waren bald schon restlos mit Rädern bestückt. Freie Rettungswege und mehr Ordnung rund um das Festivalgelände zählt Grünen-Sprecher Harald Riedel zu den Vorzügen des Systems. Im jüngsten Bauausschuss wurde deshalb die Verwaltung beauftragt, den in Fürth erforderlichen Umfang und die Kosten einer solchen Abstellanlage zu ermitteln. Über den Erwerb oder das Mieten soll dann der Stadtrat in den Haushaltsberatungen entscheiden.

Mit Blick auf die Nürnberger Praxis schwebt Riedel ein Management für die mobilen Fahrradständer durch die kommunale Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Elan vor. Unabhängig vom Ausgang der Untersuchung soll ein mobiler Fahrradparkplatz schon zur Fürther Kirchweih auf dem Königsplatz eingerichtet werden. Nachdem die Ponyreitbahn nicht mehr vertreten ist und sich das Interesse anderer Schausteller an diesem Randareal in Grenzen hält, sollen die Abstellbügel vor dem Sozialrathaus angeordnet werden.

In der Diskussion um einheitliche Fahrradständer hatten sich die Grünen aus Sorge vor Beschädigungen teurer Räder noch gegen Bügel und für sogenannte Systemständer ausgesprochen. Bei der mobilen Stellanlage zwingen jedoch logistische Anforderungen (leichte Zerlegbarkeit und platzsparende Lagerung) zur Bügellösung.

