Fürth: Rotes Kreuz sucht Förderer

BRK-Mitarbeiter sind bis Ende August in der Stadt und in Landkreisgemeinden unterwegs - vor 58 Minuten

FÜRTH - Das Rote Kreuz wirbt bis Ende August in Fürth sowie in den Gemeinden Cadolzburg, Seukendorf, Roßtal, Ammerndorf, Wilhermsdorf und Veitsbronn um neue Fördermitglieder. Sie können mit einem jährlichen Betrag das Hilfsangebot vor Ort unterstützen.

Symbolbild Rettungswagen Bayerisches Rotes Kreuz (BRK). © Eduard Weigert



Symbolbild Rettungswagen Bayerisches Rotes Kreuz (BRK). Foto: Eduard Weigert



Bei der Aktion mit dem Motto: "Machen Sie die Tür nicht zu! Wir brauchen Ihre Hilfe" sind Studenten, vorwiegend aus Österreich, im Auftrag des Roten Kreuzes unterwegs und erläutern den Bürgern die Rotkreuzarbeit in und um Fürth sowie die Vorteile einer fördernden Mitgliedschaft im BRK. Die jungen Studierenden unterstützen Margot Cho-Dittmar, die schon viele Jahre im Auftrag des BRK Fürth unterwegs ist, um neue Fördermitglieder zu gewinnen.

Rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr sind die Ehrenamtlichen des Fürther Roten Kreuzes im Einsatz. Sie unterstützen den Rettungsdienst und engagieren sich im Katastrophenschutz, den Sanitätsbereitschaften, bei der Wasserwacht, in der Bergwacht oder im Jugendrotkreuz. In der Sozialarbeit helfen sie im Rotkreuzladen, im Besuchsdienst und beim Blutspenden. Ermöglicht wird dies durch die Spenden und regelmäßigen Beiträge der Fördermitglieder. Mit diesem Geld werden beispielsweise die Aus- und Weiterbildung oder die Ausrüstung der Freiwilligen finanziert.

"Wir hoffen auf zahlreiche neue Fördermitglieder im Zuge unserer Mitglieder-Werbeaktion", sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Leipold, "die Mitgliedsbeiträge sind wesentlicher Bestandteil unserer Finanzierung." Das BRK legt dabei großen Wert auf Seriosität. So können die Mitarbeiter auf Verlangen einen Ausweis mit Lichtbild vorzeigen, der sie als Rotkreuz-Mitarbeiter identifiziert. Zusätzlich haben sie eine Bestätigung der Fürther Rotkreuz-Geschäftsstelle dabei. Um eine Bargeldspende wird bei dieser Aktion nicht gebeten.

Die Höhe des Summe ist jedem neuen Mitglied freigestellt. Mit ihrem Förderbeitrag sichern sich die Mitglieder übrigens eine weltweit gültige Rückholversicherung bei Krankheit im Ausland sowie bei Inlandsreisen.

fn