Fürth: Schöner parken in der Gebhardtstraße

Begrünte Fassaden und E-Ladestationen: Die Stadt Fürth nimmt viel Geld in die Hand, um in der Gebhardtstraße ein zukunftsfähiges Parkhaus zu errichten - vor 42 Minuten

FÜRTH - Dass ein Innenstadt-Parkhaus an der Gebhardtstraße entstehen soll, ist im Rathaus schon länger unumstritten. Wenn alles glattgeht, bietet es ab 2019 Platz für 500 Autos und entlastet damit das ganze Viertel rund um Hornschuchpromenade und Willy-Brandt-Anlage. Der Bauausschuss hat am Mittwochnachmittag den Weg für das Millionenprojekt weiter geebnet.

Begrünte Fassaden und E-Ladestationen sollen das neue Parkhaus an der Gebhardtdtraße auszeichen. Foto: Stadt Fürth/QUerwärts Architekten



Die von vielen Anliegernersehnte Quartiersgarage soll sich

optisch gut einfügen in die neue Firmenmeile auf dem ehemaligen Güter-bahnhof-Areal. Dort sind bereits das Metroplex-Kino, ein Hotel und iba,

Spezialist für Mess- und Automatisierungstechnik, beheimatet, der Sicherheits-Dienstleister Arndt, das Apotheken- und Pharma-Unternehmen ABF sowie die Steuerberatungsfirma Helmreich werden noch folgen. Für geschätzte 6,6 Millionen Euro sind auf versetzten Ebenen rund 500 Stellplätze vorgesehen, 400 für Dauerparker, der Rest für Kurzzeitparker. Das Besondere: 45 Plätze werden mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgerüstet. Bauen und betreiben soll das

Parkhaus im Auftrag der Stadt deren Tochter infra Fürth Service GmbH,

mit einem entsprechenden Vertragsentwurf befasste sich der Ausschuss

hinter verschlossenen Türen.

„Sehr ehrgeizig“

Erstmals lag dem Gremium eine Visualisierung vor, an der sich nach

den Worten von Baureferent Joachim Krauße noch manches ändern kann.

Beispielsweise steht noch nicht fest, welche Materialien an der Fassade eingesetzt werden. Klar ist: Auf einen guten Lärmschutz und eine anspre-

chende Außenansicht mit viel Grün legen die Planer Wert. Krauße verwies auf den Umstand, dass die Fassade zur Gebhardtstraße hin ausgerechnet nach Norden zeigt. Der erste Entwurf sieht hier unter anderem Kletterpflanzen vor, weshalb Krauße die „schöne

Begrünung“ als „sehr ehrgeizig“ bezeichnete. Er könnte sich hier auch

eine zweite Baumreihe vorstellen.

Wer sich später um die Pflanzen kümmern werde, wollten die Grünen

wissen. Thomas Weißlein von der infra-Bauabteilung antwortete, es sei

noch nichts entschieden, eine automatische Bewässerung aber naheliegend. Dietmar Helm, Fraktionsvorsitzender der CSU, regte an, Stellplätze für ein bis zwei Reisebusse an der langen Frontseite anzulegen. „Bäume oder Reisebusse?“, fragte Oberbürgermeister Thomas Jung daraufhin provozierend in die Runde. Eine Antwort gibt

es vorerst nicht.

Wie Krauße erklärte,hat die Stadt nicht mehr vor, im Parkhaus ein Areal mit höheren Decken und weniger Stützpfeilern vorzusehen, damit Stellflächen für Busse und, während der Michaeliskirchweih, für

die Wohnwagen der Schausteller entstehen. „Das hätte die Kosten zu sehr in die Höhe getrieben.“

Direkter Zugang zur U-Bahn?

Geht es nach Krauße, soll man künftig direkt vom Parkhaus ins Zwischengeschoss der U-Bahn-Station Jakobinenstraße gelangen. Ob das tatsächlich so kommt, ist noch völlig unklar. Falls nicht, werden Fußgänger die Gebhardtstraße über eine dann neue Ampel Richtung U-Bahn-Zugang Pickertstraße überqueren müssen.

Der Ausschuss zeigte sich durchweg einverstanden damit, die Planungen

wie beschrieben weiterzuverfolgen, und befürwortete entsprechende

finanzielle Weichenstellungen. Das letzte Wort hat in Kürze der Stadtrat.

Birgit Heidingsfelder