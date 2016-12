Fürth: Schweigeminute auf dem Weihnachtsmarkt

Stadt ruft für 18 Uhr zum Gedenken an die Opfer des Anschlags in Berlin auf - Keine Änderungen im Sicherheitskonzept - 20.12.2016 14:03 Uhr

Nach den schrecklichen Ereignissen von Berlin ruft die Stadt für heute Abend um 18 Uhr auf dem Fürther Weihnachtsmarkt zu einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer auf.

An den Masten vor dem Fürther Rathaus wurde Trauerbeflaggung angebracht. © Hans-Joachim Winckler



An den Masten vor dem Fürther Rathaus wurde Trauerbeflaggung angebracht. Foto: Hans-Joachim Winckler



"Mit großem Entsetzen“ habe man den Anschlag vom Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin aufgenommen, so Oberbürgermeister Thomas Jung. Er sprach in einer Stellungnahme des Rathauses den vielen verletzten Menschen und den Angehörigen der Todesopfer seine tiefe Anteilnahme und sein Mitgefühl aus. Vor dem Rathaus wurde Trauerbeflaggung aufgezogen.

„Aufgrund der aktuellen Gefährdungseinschätzung“ halte man es für Fürth aber „derzeit noch nicht für zwingend notwendig ist, die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen“. Es bleibe deshalb zunächst bei der bisherigen Polizeipräsenz rund um den örtlichen Weihnachtsmarkt.

Sollte sich die polizeiliche Einschätzung ändern, würden die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen „selbstverständlich kurzfristig angepasst“. Mit der Polizei sei man sich einig, dass „auch der Weihnachtsmarkt ein latentes Gefährdungspotenzial aufweist, wenngleich dieser aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine typischen Angriffsflächen für Lkw darstellt“.

hän