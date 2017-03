Fürth shoppt: Der Frühlingsmarkt lockt Tausende

Neue Mitte bei verkaufsoffenem Sonntag gestürmt - Auch Jahrmarkt beliebt - vor 49 Minuten

FÜRTH - Frischer Fisch, ein Riesenrad und Bomben-Wetter: Der Fürther Frühlingsmarkt lockte am Wochenende Tausende auf die Straßen der Kleeblattstadt. Oberbürgermeister Thomas Jung persönlich stach das erste Fass Grüner an. Wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema

Der verkaufsoffene Sonntag fiel in Fürth auf einen absoluten Sonnentag: So tummelten sich zahlreiche Fürther in der Innenstadt. Der Einzelhandel war gespickt mit Sonderangeboten. Auf den Straßen genossen die Menschen das wunderbare Frühlingswetter.