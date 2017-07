Fürth: Streifenwagen kollidiert mit BMW

Polizei war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs - Zeugen gesucht - vor 47 Minuten

FÜRTH - An der Kreuzung vor der Comödie Fürth hat es Donnerstagnachmittag gekracht. Beteiligt: ein Streifenwagen der Fürther Polizei.

Der Wagen fuhr kurz vor 16 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn von der Theresienstraße in Richtung Hauptbahnhof. In der Kreuzung mit der Schwabacher Straße stieß er mit dem BMW

einer 39-Jährigen zusammen, die von links kommend bei Grünlicht in die

Kreuzung fuhr. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0911) 973997-180.

