Fürth: Stromausfall in der Südstadt

5200 Haushalte am Samstagabend ohne Licht — Kein warmes Wasser

FÜRTH - Wegen eines Kurzschlusses in einem 20 000-Volt-Kabel waren am Samstagabend rund 5200 Haushalte in der Fürther Südstadt eine Zeitlang ohne Strom.

Stromausfall © dpa



Die genaue Ursache sei noch unklar, sagte der Technische Leiter der infra, Rudolf Hoffmann, auf Nachfrage der Fürther Nachrichten. Doch gehe er von einem technischen Defekt aus. "Das passiert ab und zu."

Ab 22 Uhr fielen bei den Kunden Licht, Telefone, Kühlschränke und andere elektrische Geräte aus. Um 22.37 Uhr wurden die meisten wieder mit Strom versorgt, einige Kunden mussten sich bis 22.50 Uhr gedulden. Konkret betroffen war das Herz der Südstadt um folgende Trafostationen: Zeppelinstraße, Ludwigstraße, Simonstraße, Kaiserstraße, Erhard-Segitz-Straße, Waldstraße, Balbiererstraße, Hans-Lohnert-Straße, Sonnenstraße, Venusweg, Ullsteinstraße, Neptunweg, Marsweg.

Störungen in Heizungsanlagen könnten laut Hoffmann nach dem Stromausfall auch der Grund dafür gewesen sein, dass in manchen Haushalten kein warmes Wasser aus dem Hahn kam.

Birgit Heidingsfelder