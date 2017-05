Fürth: Teurer Saisonstart für einen Motorradfahrer

36-Jähriger wurde auf seiner Suzuki in der Südstadt geblitzt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Einem Motorradfahrer wird dieser Donnerstag wohl länger in Erinnerung bleiben: Er war der Spitzenreiter einer Geschwindigkeitskontrolle in der Fürther Südstadt.

Beamte der Verkehrspolizei standen zwischen 9.30 und 13.30 Uhr mit einem Handlasermessgerät in der Schwabacher Straße. Sieben Fahrer hielten sich nicht an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern.

Der 36-Jährige geriet ins Visier der Laserpistole, weil er seine Suzuki mit 118 km/h in Richtung Nürnberg lenkte. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 860 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburger. Nach eigenen Angaben war es seine erste Fahrt in dieser Saison.

fn