Fürth: Transporter in Stadeln gestohlen

Kriminalpolizei bittet um Hinweise - vor 51 Minuten

FÜRTH - Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag auf Dienstag im Fürther Stadtteil Stadeln einen Mercedes gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der graue Mercedes C 220 d (Kombilimousine) mit dem Kennzeichen FÜ-BL 53 wurde zwischen 19 Uhr am Montag und 7.50 Uhr am Dienstag an der Waldlust entwendet. Das Fahrzeug hat noch einen Wert von etwa 32.000 Euro.



Angaben zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Wahrnehmungen können dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 mitgeteilt werden.

lih