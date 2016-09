Fürth: Tucher-Bräu bohrt neuen Brunnen

FÜRTH - Schweres Gerät ist in der städtischen Trinkwasserfassung im Rednitzgrund aufgefahren.

Die Tucher-Bräu bekommt jetzt durch eine unterirdische Pipeline Brauwasser für ihre Bierproduktion. © dpa



Auf dem Gelände an der Siebenbogenbrücke unterhalb der Dambacher Straße zeugen reihenweise Erdhaufen von tiefschürfenden Arbeiten. Für die Baustellenfahrzeuge wurde eigens eine Zufahrt mit Schotter befestigt.

Tiefschürfende Arbeiten für eine unterirdische Pipeline zur Tucher-Bräu. © Volker Dittmar



Wie der Technische Leiter der für die Trinkwasserversorgung zuständigen infra, Rudolf Hoffmann, auf FN-Anfrage erklärt, bohrt hier die Tucher-Bräu einen neuen Brunnen für ihr Brauwasser. Mit einer unterirdischen Pipeline wird es zur rund vier Kilometer entfernten Brauerei exakt auf der Stadtgrenze zu Nürnberg in Fürth-Süd geleitet. Im Gegenzug für den neuen Brunnen muss die Tucher, so Hoffmann, allerdings vor Ort zwei in die Jahre gekommene alte Brunnen zurückbauen. Damit der Eingriff keine Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel hat, wird er mit Messgerät permanent überwacht.

Volker Dittmar