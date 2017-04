Fürth: Überfällige Berufsschulsanierung

Wirtschaftsbeirat reagiert auf die Kritik des Rathauses am Schulleiter - vor 1 Stunde

FÜRTH - Noch mehr Zündstoff: In der aufgeregten Diskussion um die geplante Sanierung der Ludwig-Erhard-Berufsschule meldet sich der Wirtschaftsbeirat zu Wort – und spart nicht mit Kritik an der Stadtspitze.

Feuchtigkeitsflecken im Erdgeschoss der Berufsschule © Tsimplostefanaki



Vor allem aber nimmt der Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats, Klaus Hunneshagen, den Schulleiter in Schutz. Um auf sein heruntergekommenes Schulgebäude aufmerksam zu machen, hatte Ortwin Mihatsch in einer öffentlichen Sitzung im Rathaus Detailfotos von maroden Fenstern, Heizkörpern und Toiletten gezeigt. Dafür gab es einen nachträglichen Rüffel von Bürgermeister und Schulreferent Markus Braun. Wer Fotos von den schlimmsten Ecken zusammentrage, so Braun, ignoriere, dass die Stadt in der jüngeren Vergangenheit schon einiges für die Schule getan habe. Mihatsch’ Vorpreschen habe manch einen im Rathaus "irritiert" oder gar "verärgert".

Das wiederum will Klaus Hunneshagen so nicht stehen lassen. Deutschland brüste sich mit seinem System der dualen Ausbildung, also dem Lernen in Betrieb und Berufsschule. In Fürth, klagt er, seien das nur Lippenbekenntnisse. Ein paar neue Fenster im Verwaltungstrakt, eine Feuerwand und eine behindertengerechte Toilette könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Schulgebäude aus dem Jahr 1964, in dem kaufmännischer Nachwuchs ausgebildet wird, dringend sanierungsbedürftig sei – und das nicht erst seit gestern.

2008 habe der Wirtschaftsbeirat zum ersten Mal angemahnt, dass sich an diesem Zustand etwas ändern müsse. Damit die Sanierung der LES zwischen anderen wichtigen Baumaßnahmen der Stadt nicht untergehe, habe man beschlossen, den öffentlichen Druck zu erhöhen. "Die Fotos zu zeigen, war meine Idee", sagt Hunneshagen. "Wir müssen den Stadträten deutlich machen, wie schlimm die Situation ist." Vom Schulleiter sei jedenfalls nicht zu erwarten, dass er still zusehe, wie das Gebäude weiter verfällt: "Er hat eine Verantwortung gegenüber Schülern und Kollegium."

