Fürth: Unbekannter entreißt Seniorin die Tasche

Die Polizei sucht nun nach Zeugen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am Mittwochnachmittag beraubte ein unbekannter Täter eine Seniorin in der Nähe des Fürther Klinikums. Die Frau stürzte und musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Gegen 14.15 Uhr befand sich die 85-jährige Frau am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Pfeiferstraße/Würzburger Straße, als sich ein unbekannter Mann näherte und ihr die Handtasche entriss. Der Mann flüchtete anschließend über die Fußgängerunterführung in Richtung Karmelitenplatz. Die Seniorin stürzte, verletzte sich und musste im Krankenhaus versorgt werden. Kurz nach der Tat wurde die gestohlene Tasche samt Inhalt in der Nähe der Fußgängerunterführung wiedergefunden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen nicht festnehmen. Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kripo Fürth sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der Täter wird als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben, mit sportlicher Figur und südländischem Aussehen. Er trug eine kurze schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Baseball-Cap. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0911 2112-3333 entgegen.

