Fürth und der Müll: Ein Kampf mit vielen Raffinessen

Um der Abfallberge Herr zu werden, hat die Stadt ein ausgeklügeltes System entwickelt — Recycling erweist sich dabei als Erfolgsrezept - vor 49 Minuten

FÜRTH - Ex und hopp: Die Konsumgesellschaft hinterlässt im Alltag unübersehbare Spuren. Nicht nur an den Grillplätzen sammelt sich jetzt im Sommer wieder allerhand Hässliches an. Auch an manchen Depots für Recyclinggut schaut es nicht immer aufgeräumt aus. Dennoch kann die Kleeblattstadt unter dem Strich mit ihrem Bemühen um eine möglichst effektive Abfallentsorgung zufrieden sein. Immerhin stellen die Fürther mit ihrer Disziplin bei der Mülltrennung die Nürnberger noch locker in den Schatten.

Ganz schön bunt treibt es Fürth, um der Abfallberge Herr zu werden. Die verschiedenfarbigen Tonnen in der Altstadt stehen für unterschiedliche Reststoffe. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Ganz schön bunt treibt es Fürth, um der Abfallberge Herr zu werden. Die verschiedenfarbigen Tonnen in der Altstadt stehen für unterschiedliche Reststoffe. Foto: Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



195 Kilo Restmüll pro Kopf schlugen vergangenes Jahr in der Nachbarstadt zu Buche. In Fürth waren es dagegen nur 138 Kilo. Rechnet man den Sperrmüll noch hinzu, ergeben sich 160 Kilo in Fürth und 247 in der Nachbarstadt. 2014 stand es im lokalen Restmüllderby zwischen Nürnberg und Fürth noch 200:140.

Gegenüber früheren Jahren, als der Müll einfach an Talränder wie beim Scherbsgraben gekippt wurde, ist das ausgeklügelte System der heutigen Abfallentsorgung zwar ein Meilenstein, Grund zum Jubeln gibt es dennoch angesichts der insgesamt gewaltigen Müllmenge kaum: 19,5 Millionen Kilo Rest- und Sperrmüll mussten letztes Jahr in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage entsorgt werden.

Zwar haben sich im Konkurrenzkampf der Entsorger die Kosten von 190 auf 160 Euro pro Tonne (1000 Kilo) reduziert, doch ließen sich mit Beachten einfacher Regeln zur Mülltrennung noch erheblich mehr Einsparungen erzielen (siehe dazu Infokasten unten). Vor allem bei der korrekten Trennung organischer Abfälle hapert es. Insgesamt 15,3 Millionen Kilo Bioabfall haben die Fürther vergangenes Jahr zusammengebracht. Es könnten nach Einschätzung der städtischen Abfallwirtschaft aber noch wesentlich mehr werden.

Während der Gartenabfall in den Fürther Kompostieranlage zu wertvollem Humus aufbereitet wird, kommen die organischen Abfälle aus Haushalten (2015 waren es 8,3 Millionen Kilo) in eine Sortieranlage nach Strullendorf. Der wässrige Anteil wandert dann in eine nahe Biogasanlage. Mit der hier erzeugten Energie wird wiederum ein Gewächshaus mit Orchideenzucht geheizt. Eine wunderbare Vorstellung: Fürther Biomüll lässt also Orchideen blühen. Der trockne Anteil wird andernorts kompostiert.

Fürth sticht Nürnberg aus

Pro Einwohner sind in Fürth im vergangenen Jahr 68 Kilo Biomüll aus Haushalten zusammengekommen. Deutlich mehr als in Nürnberg, wo es nur 35,7 Kilo waren. Im Jahr davor brachten es die Fürth allerdings noch auf 71 Kilo Biomüll pro Kopf und die Nürnberger auf 38 Kilo. Auch bei den Gartenabfällen konnte Nürnberg Fürth nicht das Wasser reichen.

Einen besonderen Erfolg landeten die Fürther mit der blauen Tonne. Bei der Papiersammlung konnten sie fast mit der Nachbarstadt gleichziehen. Sammelten die Nürnberger 2014 im Durchschnitt 77 Kilo und die Fürther lediglich 71 Kilo, steigerte Fürth das Pro-Kopf-Ergebnis im vergangenen Jahr auf 74,2 Kilo, während Nürnberg auf 73,7 Kilo zurückfiel. Von Bedeutung ist dieser Teilaspekt im Abfallkampf, weil sich mit Altpapier noch Geld verdienen lässt. 75 Euro gab es 2015 für 1000 Kilo. Deshalb muss für die Sammeltonnen auch nichts bezahlt werden.

Überhaupt machen die verwertbaren Abfälle aus Haushalten mittlerweile den größten Anteil an der gesamten Müllmenge aus. Fast 22 Millionen Kilo waren es im vergangenen Jahr. Nach dem Spitzenreiter Papier mit neun Millionen Kilo insgesamt folgen Kunst- und Verbundstoffe mit 4,5 Millionen Kilo, Holz mit 2,9 Millionen Kilo und Glas mit 2,8 Millionen Kilo. Bei der kostenneutralen Glassammlung liegen Fürth und Nürnberg mit jeweils 23,4 Kilo pro Kopf übrigens gleich auf.

Ziemlich am Ende der Skala rangiert Elektroschrott. Knapp 700 000 Kilo lieferten die Fürther im vergangenen Jahr an den Recyclinghöfen ab – nur rund 5,7 Kilo pro Einwohner. In Nürnberg kamen dagegen im selben Zeitraum 3,5 Millionen Kilo zusammen. Noch stehen gesetzliche Bestimmungen einer effektiveren Elektroschrottsammlung im Wege. Denn zum Transport durch Müllfahrzeuge müssten überall – auch aus leeren Druckerpatronen und Armbanduhren – die Lithiumbatterien entfernt werden, weil sonst die Gefahrgutbestimmungen einzuhalten wären.

Ins Geld gehen in Fürth auch die Schmutzfinken auf den eingangs erwähnten Grillplätzen. Nicht weniger als 185 000 Euro musste die Kommune 2014 noch fürs Beseitigen wilder Müllplätze aufbringen.

VOLKER DITTMAR