Fürth-Vach: Silvesterrakete setzt Dachstuhl in Brand

Sachschaden beträgt 60.000 Euro - Keine Verletzten - vor 22 Minuten

FÜRTH - In der Silvesternacht ist in Fürth-Vach gegen Mitternacht der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brand geraten. Brandursache war offenbar eine Silvesterrakete.

Bilderstrecke zum Thema Hoher Sachschaden bei Dachstuhlbrand in Fürth-Vach Eine Silvesterrakete hat in der Sandleithe in Fürth-Vach in der Silvesternacht offenbar einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Der Schaden an der Doppelhaushälfte beträgt 60.000 Euro.



"Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine Silvesterrakete das Dach des Hauses in der Sandleithe in Brand setzte", teilt die Polizei mit. Die Berufsfeuerwehr Fürth löschte das Feuer.

Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf rund 60.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

ynn

