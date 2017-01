Fürth will eine Städtepartnerschaft in Nordafrika

FÜRTH - Als Beitrag für eine friedlichere Welt bewirbt sich Fürth im Rahmen eines Entwicklungshilfeprojekts um die Partnerschaft mit einer nordafrikanischen Stadt. Mit dieser Nachricht ist Oberbürgermeister Thomas Jung von einer internationalen Bürgermeisterkonferenz im Dezember aus Rom zurückgekehrt.

Die Stadt Fürth strebt eine Städtepartnerschaft mit Nordafrika an. Foto: Hans-Joachim Winckler



Eingeladen hatte die Päpstliche Akademie der Wissenschaften. Jung gehörte zu den 21 deutschen Stadtoberhäuptern im Kreis von über 70 Bürgermeistern aus ganz Europa und Nordafrika. Das Treffen stand unter dem Motto „Europa – Flüchtlinge sind unsere Brüder und Schwestern“. Weshalb die deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Annette Schavan, ausgerechnet Fürth für den Konferenztisch vorgeschlagen hatte, konnte Jung nicht herausfinden.

Gleichwohl freute er sich über einen anregenden Erfahrungsaustausch insbesondere mit Kollegen aus Dublin, Berlin und Düsseldorf. Erstaunt war er über die regierungskritische Haltung der Warschauer Bürgermeisterin. Jeder Konferenzteilnehmer hatte exakt zwölf Minuten Gelegenheit, seine Ideen zur Bekämpfung globaler Probleme auf kommunaler Ebene vorzustellen. Jung: „Ich habe betont, wie wichtig fairer Handel in Fürth angesehen wird. Es kann doch nicht sein, dass wir mit Billigexporten nordafrikanische Kleinbauern in den Ruin treiben.“

Noch im ersten Quartal rechnet der OB mit einer Entscheidung, ob Fürth bei dem Partnerschaftsprojekt der Entwicklungshilfe auch zum Zug kommt. Nach Jungs Überzeugung können solche praktisch ausgerichteten Verbindungen angesichts der internationalen Problemlage klassischen Städtepartnerschaften unter rein ideelen Aspekten künftig den Rang ablaufen. Der Bürgermeister von Palermo habe klar gemacht, dass eine Stadt allein die Welt nicht verändern könne. Wenn aber 1000 Städte Partnerschaften eingingen, sei das schon ein ernst zu nehmendes Signal.

Vereinbart wurde in Rom, so Jung, dass die Konferenzteilnehmer im Netzwerk weiter in Verbindung bleiben. Eine im Tagungsprogramm vorgesehen Audienz bei Papst Franziskus kam nicht zustande. Jung empfand das nicht als Schaden, bedauerte aber Kollegen, die schwer beladen mit Gastgeschenken für den Oberhirten in die Vatikanstadt gereist waren - darunter massenhaft Dresdner Christstollen und Beethovens gesammelte Werke auf CD.

Volker Dittmar