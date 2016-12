Fürth will mehr Kindergartenkapazität schaffen

239 neue Plätze sollen den aktuellen Betreuungsengpass beenden - 21.12.2016 11:00 Uhr

FÜRTH - Die Kinderbetreuung liegt der Stadt Fürth am Herzen: Während die Versorgung mit Krippenplätzen mittlerweile gesichert ist, sieht es bei den Drei- bis Sechsjährigen nicht ganz so rosig aus. Das soll sich im Laufe der nächsten Jahre aber ändern.

Nach Angaben der Stadt deckt die Versorgung mit Krippenplätzen – wie hier in der Villa Kleeblatt – den aktuellen Bedarf. Problematischer sieht es bei den Kindergärten aus. © Foto: Winckler



Noch ist es ziemlich ruhig in den Fluren der Villa Kleeblatt in der Angerstraße. Die Krippenkinder gehen den Tag im ersten Stock gemütlich an, die größeren Jungs und Mädchen kommen gerade recht verfroren, aber gut gelaunt von ihrem Ausflug auf den Spielplatz zurück und freuen sich auf die Pizza, die im „Kinderbistro“ auf sie wartet.

Oberbürgermeister Thomas Jung hat den Ort für die Vorstellung seiner Kinderbetreuungsbilanz sehr bewusst gewählt, gilt die Kindertagesstätte der Rummelsberger Anstalten am Südrand der Altstadt mit ihren 48 Krippenplätzen und 50 Kindergartenplätzen seit ihrer Eröffnung im August 2015 doch als vorbildlich, und das nicht nur wegen der großzügig und hell gestalteten Räumlichkeiten. Entsprechend lang, weiß Leiterin Sabine Kaemena zu berichten, sind auch die Wartelisten gerade für den Kindergarten. Die Nachfrage ist groß: 30 bis 40 Eltern hoffen für das nächste Jahr noch auf Plätze, obwohl diese bereits für die eigenen Krippenkinder vorgesehen sind.

Die Statistik, die Jung gemeinsam mit Jugendamtsleiter Hermann Schnitzer präsentiert, belegt das Problem. Die Zahl der Kinder im Alter zwischen drei und sechseinhalb Jahren steigt stetig, von 3814 im Jahr 2015 auf 3941 in diesem Jahr. Der Versorgungsgrad mit Kindergartenplätzen ist dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken – von 93 auf 90 Prozent. Aber Besserung ist in Sicht: 2017 werden 239 Plätze hinzukommen, unter anderem in der Karolinenstraße, in der Flößaustraße, wo die Freie Christengemeinde gerade Richtfest gefeiert hat, und im Finkenpark. Auch für die Folgejahre, so Jung, seien weitere 225 Plätze in Planung.

Zusätzlich stelle die Verwaltung erhebliche Mittel für den Erhalt bestehender Einrichtungen bereit. So steht etwa der Ersatzneubau des Kindergartens der Auferstehungskirche an sowie die Sanierung des Kindergartens der katholischen Gemeinde „Unsere liebe Frau“.

Rekord an den Schulen

Bei den Krippen liegt die Gesamtversorgung bei 31 Prozent und deckt den aktuellen Bedarf. Nachdem 2016 die Zahl der Krippenplätze konstant geblieben ist (901 Plätze), sollen in absehbarer Zeit etwa auf dem Tucher-Gelände und in der Grünen Halle weitere Plätze entstehen. Zudem stehen laut Jung in Fürth auch 235 Plätze in der Tagespflege zur Verfügung, von denen derzeit nur 150 belegt sind.

Was die Versorgung der Schulkinder anbelangt, kann der Oberbürgermeister erneut einen „Betreuungsrekord“ verkünden. 4089 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 3776) besuchen demnach die Mittagsbetreuung, einen Hort oder nutzen das Angebot der offenen und gebundenen Ganztagsschulen. Damit sei inzwischen mehr als jedes zweite Schulkind versorgt. Hier liege das Hauptaugenmerk nun auf einer qualitativen Weiterentwicklung des Angebots, etwa durch die Ausstattung der Schulen mit einer Mensa.

Hans-Joachim Winckler