Fürth wird immer schöner - oder doch nicht?

Seit Jahren werden Fassaden eifrig saniert - Auf der Strecke bleibt der Charme des Morbiden - vor 36 Minuten

FÜRTH - Paris? Wer will schon nach Paris, wo es doch auch in Fürth so prächtige Straßenzüge gibt? Mit über 2000 Baudenkmälern verfügt die Kleeblattstadt über einen wahren Schatz. Viele von ihnen wurden in den vergangenen Jahren saniert. Wer verfallene Häuser liebt, muss inzwischen danach suchen.

Eines von inzwischen vielen Schmuckstücken: Die Fassade des ehemaligen Luisenheims in der Ottostraße 5 ist reich verziert. © Hans-Joachim Winckler



Im Sommer lädt Oberbürgermeister Thomas Jung Medienvertreter gerne zu einer Bustour ein, bei der er neue Bauprojekte vorstellt. Diesmal lenkte er den Blick auf Altes: auf Objekte, die kürzlich mit beträchtlichem finanziellen Aufwand und viel Liebe fürs Detail restauriert wurden — oder demnächst an der Reihe sind. Etwa in der Rosenstraße, wo im Hinterhof der Hausnummer 3 das kleine Stadthaus ins Staunen versetzt. Oder auf die ehemalige Gaststätte Goldener Schwan am Marktplatz.

Die Tour führte eines deutlich vor Augen: Vor 20 Jahren fielen beim Flanieren durch die Innenstadt noch die Häuser auf, die bereits saniert waren, deren helle Fassaden herausstachen neben den vielen dunklen Häuserfronten. Heute ist es umgekehrt: Zwischen den vielen schönen Fassaden sticht der Verfall besonders ins Auge.

Doch für jene, denen der morbide Charme Fürths am Herzen liegt, wird es langsam eng. Vielleicht wird die Tourist-Information in der Stadt, die über die größte Dichte an denkmalgeschützten Gebäuden in Bayern verfügt, schon bald zu einer Stadtführung einladen, die den Weg zu den letzten verbliebenen "Schandflecken" weist...

Hans-Joachim Winckler