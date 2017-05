Fürth: Wochenmarkt mit Gastro-Ständen rückt näher

FÜRTH - Für Finanzierung und Gestaltung des neuen Wochenmarkts zwischen Adenaueranlage und Freiheit zeichnet sich eine breite Mehrheit ab. Auch einige vorab geäußerte Bedenken hat die Stadtspitze versucht zurechtzurücken.

So oder ähnlich stellen sich die Planer die optische Gestaltung der Buden entlang der früheren Bustrasse zwischen Adenaueranlage und Freiheit vor. © Entwurf: querwärts Architekten



Über eine Stunde berieten die Mitglieder des städtischen Wirtschaftsausschusses am Montagnachmittag, am Ende gab es nur zwei Stimmen gegen das Projekt, das Anfang bis Mitte 2018 – regional und ökologisch ausgerichtet – an den Start gehen soll. Damit dürfte es auch in der Sitzung des Stadtrats, der diesen Mittwoch (15 Uhr) das letzte Wort hat, nicht mehr ins Wanken geraten.

Stolze 1,9 Millionen Euro soll der Wochenmarkt mit rund 25 Beschickern auf der früheren Bustrasse kosten. Fällig wird die hohe Summe für Anschaffung und Aufbau der 16 Marktbuden unterschiedlicher Größe, für die Erschließung der Fläche und für Toiletten.

Allerdings, findet Wirtschaftsreferent Horst Müller, könne man nicht sämtliche Kosten allein dem Markt anlasten: Schließlich komme der Bau einer "Infrastrukturschiene" mit Kanälen und Stromleitungen ebenso wie das zusätzliche WC–Angebot auch Veranstaltungen im Bereich der Freiheit zugute. Ziehe man dies anteilig ab, schlage der Markt für die Stadt nur noch mit 1,2 Millionen Euro zu Buche.

Zur weiteren Kostenreduzierung glaubt Müller zudem, 450.000 Euro von Sponsoren aus der örtlichen Wirtschaft einwerben zu können. Bisherige Gespräche mit mittelständischen Unternehmern hätten ihn darin bestärkt, dass dies zu schaffen ist – auch wenn er einräumt, sich damit "ein ehrgeiziges Ziel" gesteckt zu haben.

Als "besonders gut" bezeichnet er die Resonanz möglicher Händler für den neuen Markt. Andernfalls, so Müller, "hätte ich mich nicht getraut, das heute so vorzustellen". 30 Interessenten gibt es nach seinen Worten für den Verkauf von Waren – von Obst und Gemüse über Blumen und Feinkost bis hin zu Käse, Fleisch, Gewürzen und Kräutern. Acht Anbieter haben an den vier geplanten Gastro-Ständen am Zugang zur Adenaueranlage Interesse bekundet. Wer den Zuschlag erhält, darüber soll im Herbst entschieden werden.

Für Betrieb, Marketing und Management fallen pro Jahr 114.000 Euro an. Aus Standgebühren – statt bisher etwas über acht sollen 12 zwölf Euro pro Quadratmeter fällig werden – erwartet man im Gegenzug Einnahmen von 90.000 Euro.

Den daraus resultierenden Verlust von 24.000 Euro pro Jahr hält Müller für "absolut überschaubar" – und er soll nur in den ersten drei Jahren anfallen. Laufe der Markt erst einmal, strebe man dank noch einmal erhöhter Gebühren "die schwarze Null" an. Andere Städte vergleichbarer Größe würden 60 bis 80 Euro pro Quadratmeter von ihren Beschickern verlangen.

Eine hässliche Container-Allee?

Vorwürfen des Vereins "Wir sind Fürth", es entstehe eine "hässliche Container-Allee", trat Müller entschieden entgegen. Es bleibe genügend Luft zwischen den Holzbuden, wie Architekt Patrick Schreiner vom Nürnberger Planungsbüro "querwärts" mit einem virtuellen Flug durch die Trasse verdeutlichte. Schreiner will die Buden zudem nicht in Reih’ und Glied arrangieren, sondern teils schräg anordnen. Die Tatsache, dass sie während der Kirchweihwochen entfernt und deshalb speziell konstruiert werden müssen, wirke sich nicht auf ihre äußere Erscheinung aus, sagt Müller; von Containern könne keine Rede sein.

Auch die Befürchtung, Großveranstaltungen wie Fürth Festival und New Orleans Festival seien durch den Markt in Gefahr, weil Rettungswege blockiert werden, bemühte sich Müller zu zerstreuen. "Mit ein bisschen gutem Willen" sei alles machbar.

OB Thomas Jung ist zuversichtlich, dass mit dem Markt "wie bei der Neuen Mitte etwas Wunderbares entsteht". Er bürge indes nicht für den Erfolg, es handle sich um "ein Wagnis" – doch die Stadt habe inzwischen das Selbstvertrauen, es einzugehen.

"Ich sehe", so Jung, "mehr Chancen als Risiken." Eine Einschätzung, der sich die meisten in der Sitzung anschlossen. Lediglich die beiden Grünen-Vertreterinnen monierten zu hohe Kosten und zu viele Unwägbarkeiten; sie lehnten die Pläne ab.

