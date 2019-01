Fürther Arbeitsmarkt: Aufschwung gibt den Ton an

Positive Entwicklung in Stadt und Land hält weiter an - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das fünfte Jahr in Folge registriert die örtliche Arbeitsagentur einen Rückgang der Zahl von Menschen ohne Job. Daran ändert auch nichts, dass die Arbeitslosenmeldungen im Dezember leicht zugenommenen haben.

Als Jobmotor haben Fürths Baustellen ganze Arbeit geleistet. Hier verzeichnet die Arbeitsagentur die größten Zuwachsraten. © Foto: André De Geare



48 472 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gibt es derzeit in der Stadt, 25 211 im Landkreis. Das sind in Fürth zwei Prozent mehr als vor einem Jahr, im Kreis beträgt das Plus sogar 3,1 Prozent. Wie Agentursprecher Jürgen Wursthorn auf FN-Anfrage erläutert, gehört in der Stadt der Immobilienbereich mit einem Stellenplus von 189 zu den Zugpferden, gefolgt vom Handel mit 154 zusätzlichen Stellen und dem Baugewerbe mit 121.

Das spiegelt den Boom am Bau wider. In der Tabelle der Jobmotoren folgen der Kommunikationsbereich mit einem Plus von 116 Stellen, die öffentliche Verwaltung (plus 106) und die Logistik (plus 103). Im Landkreis ist die Metall-, Elektro- und Stahlbranche mit einer Zunahme von 166 Arbeitsplätzen der Spitzenreiter.

Die eindeutig besten Jobchancen bieten nach Angaben des Agentursprechers jedoch die Bereiche Gesundheit und Soziales. Hier komme rein statistisch eine offene Stelle auf einen Arbeitssuchenden. Sonst stünden im Durchschnitt drei arbeitslose Bewerber einer freien Stelle gegenüber.

Agenturchef Thomas Dippold will im neuen Jahr die berufliche Fortbildung weiter forcieren, damit offene Stellen noch zügiger besetzt werden können. Große Herausforderungen sieht er vor allem auf mittlere und kleinere Betriebe zukommen, die sich verstärkt um Nachwuchs- und Fachkräfte kümmern müssen ebenso wie um Digitalisierung und Globalisierung und die Veränderung der Arbeitswelt in der alternden Gesellschaft.

Die Arbeitslosenquoten von 4,6 Prozent in der Stadt und 2,4 Prozent im Landkreis haben sich kaum verändert. Ende Dezember waren in Fürth 3439 Menschen arbeitslos, im Landkreis 1569. Das sind in der Stadt 66 Personen mehr als im Vormonat, aber 182 weniger als vor einem Jahr, während im Landkreis 39 Menschen mehr als im November, aber 100 weniger als im Vorjahr zu Buche schlugen.

Dem stehen in der Stadt aktuell 1213 offene Stellen gegenüber, 39 mehr als vor einem Jahr. Im Landkreis markieren die 635 freien Stellen gegenüber dem Bestand Ende Dezember 2017 ein Minus von 29. 274 neue Stellen wurden in der Stadt im Dezember gemeldet, 86 mehr als im November. Im Landkreis gingen derweil 112 neue Angebote ein, sechs mehr als im November.

di