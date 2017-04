Fürther Arbeitsmarkt ist gut in Form

Deutlich weniger Fürther ohne Job als vor einem Jahr - vor 52 Minuten

FÜRTH - Wieder ist die Zahl der Menschen, die in und um Fürth keine Arbeit haben, kleiner geworden: Die positive Entwicklung, die seit Monaten zu beobachten ist, riss im März nicht ab.

Im März 2017 haben deutlich weniger Fürther keinen Job als im März vor einem Jahr. Foto: dpa



Auch wenn man die typische Frühjahrsbelebung ausklammere, zeige sich der Arbeitsmarkt gut in Form, sagt Thomas Dippold, Chef der Fürther Arbeitsagentur, zu deren Gebiet neben Stadt und Landkreis Fürth noch Erlangen, der Landkreis Erlangen-Höchstadt sowie der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gehören. "Der Rückgang im März war stärker als in den letzten Jahren." Dank der brummenden Wirtschaft sei im Agenturbezirk erstmals seit Jahren sogar die Zahl der Arbeitslosen mit ausländischem Pass gesunken.

In der Stadt Fürth waren im März 4029 Menschen ohne Job, das sind 5,1 Prozent weniger als im Februar und sogar 12,5 Prozent weniger als im März 2016. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent – vor einem Jahr betrug sie 6,6 Prozent, 2007 sogar 10,6 Prozent. Im Landkreis waren 1903 Arbeitslose gemeldet – 6,6 Prozent weniger als im Februar und 8,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote, aktuell 3,0 Prozent, hat sich seit 2007 mehr als halbiert.

In Fürth nahm die Arbeitslosigkeit in allen Gruppen ab: am stärksten bei den Jungen unter 20 Jahre, aber auch bei den über 50-Jährigen, Langzeitarbeitslosen, Schwerbehinderten und Ausländern. Im Landkreis konnten nur die Langzeitarbeitslosen nicht von der guten Lage profitieren.

Weiter stark ist die Nachfrage nach Personal: Im gesamten Agenturbezirk meldeten die Unternehmen seit Jahresbeginn 3500 freie Stellen – so viele wie seit 2008 nicht mehr im ersten Quartal eines Jahres. Fürth und der Landkreis fallen da zwar aus der Reihe – hier wurden in den ersten drei Monaten weniger Stellen gemeldet als im Vorjahreszeitraum. Aber in Fürth sind aktuell 1040 offene Stellen registriert – das sind mehr als vor einem Jahr. Im Landkreis gibt es mit 595 etwas weniger freie Stellen als im März 2016.

czi