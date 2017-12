Fürther Arbeitsmarkt: Neuer Tiefstand

FÜRTH - Davon hat man in Fürth noch vor einigen Jahren nicht zu träumen gewagt: Weil die Zahl der Menschen ohne Job auch im November zurückgegangen ist, hat die Arbeitslosenquote zum ersten Mal eine vier vor dem Komma.

Arbeitsmarkt Symbolbild Foto: Sven Hoppe (dpa)



Exakt steht sie jetzt bei 4,9 Prozent; im Oktober waren es noch 5,0 und im November vor einem Jahr 5,5 Prozent. Im Rathaus löst das Jubel. "Das ist ein Traumwert, der die neue Wirtschafts- und Finanzstärke in Fürth eindrucksvoll abbildet", teilt Oberbürgermeister Thomas Jung mit. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in Fürth sei in den vergangenen Jahren um 5000 auf 47 000 gestiegen. Zu verdanken ist das zum einen der brummenden Konjunktur. Zum anderen seien dafür Entscheidungen im Rathaus verantwortlich, meint Jung und sagt: "Eine Politik, die Arbeitsplätze schafft, ist die beste Sozialpolitik."

Die Arbeitsagentur begründet den Rückgang der Zahlen im November damit, dass viele Jugendliche doch noch den Weg in eine Ausbildung fanden. Saisonal bedingt wirke sich positiv das nahende Weihnachtsgeschäft aus: Gerade in den Branchen Handel und Dienstleistung hätten Arbeitgeber zuletzt personell nachgerüstet. Im Landkreis Fürth verpufften diese Effekte. Die Arbeitslosigkeit stieg leicht an, die Quote liegt jetzt bei 2,6 Prozent (Oktober: 2,5). Dennoch steht der Landkreis nach wie vor deutlich besser da als die Stadt.

Wer die Arbeitslosigkeit in Gänze darstellen will, muss die "Unterbeschäftigung" im Blick haben: Darin erfasst die Agentur auch jene Menschen, die ebenfalls keinen Job haben, aber zeitweise erkrankt sind, eine Fortbildung oder Bewerbungstrainings durchlaufen. Samt Unterbeschäftigung liegt die Quote im Landkreis bei 3,2 Prozent, in der Stadt bei 7,2 Prozent – Tendenz ebenfalls fallend. Der OB ist zuversichtlich, dass der positive Trend anhält und nennt als Beispiel anstehende "Personalmehrungen im Landesamt für Statistik, bei Wolf Butterback und weiteren mittelständischen Unternehmen".

