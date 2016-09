Fürther Azubi-Akademie startet in neue Runde

Wertvolles Angebot für Kleinbetriebe — Vorbereitungstreffen Ende September - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein Jahr nach dem Landkreis wurde 2013 auch in der Stadt Fürth eine Qualifizierungsinitiative des Bundes der Selbstständigen (BDS) gestartet. Die Azubi-Akademie geht im Oktober ins vierte Ausbildungsjahr.

Fingerspitzengefühl ist bei Kfz-Mechanikern angesagt. In der Ausbildung lernen sie, wie man ein Motorrad-Getriebe zerlegt, um beschädigte Zahnräder zu erneuern. © Foto: Sven Hoppe/dpa



Fingerspitzengefühl ist bei Kfz-Mechanikern angesagt. In der Ausbildung lernen sie, wie man ein Motorrad-Getriebe zerlegt, um beschädigte Zahnräder zu erneuern. Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa



Zwölf Fürther Firmen hatten das Projekt zusammen mit dem städtischen Wirtschaftsreferat aus der Taufe gehoben. Es bietet kleineren Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern die Möglichkeit eines überbetrieblichen Ausbildungsangebotes. Davon profitieren Firmen wie Auszubildende.

Den Teilnehmern der diesjährigen Azubi-Akademie hat Innenminister Joachim Herrmann im Juli ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme überreicht. Nun lädt die städtische Wirtschaftsförderung zum Vorbereitungstreffen mit Unterrichtsplanung für das neue Ausbildungsjahr. Es geht am Mittwoch, 28. September, um 19:30 Uhr im Gasthof Weigel, Kronacher Wende 2, über die Bühne.

Ein Vormittag im Monat

Die Azubi-Akademie steht allen Ausbildungsbetrieben in der Stadt Fürth offen. Sie vermittelt Lehrlingen Inhalte und Werte, die über den Berufsschulstoff hinausgehen. In Großbetrieben ist das längst eine Selbstverständlichkeit, bei kleineren Firmen aber oft schwer umsetzbar. Die Themen legen die Unternehmer gemeinsam fest, danach melden die Betriebe ihre Auszubildenden zur Teilnahme an. Der Unterricht wird abwechselnd von den Ausbildern gehalten, deren Firmen an der AzubiAkademie teilnehmen. Er findet etwa einmal im Monat für einen Vormittag statt.

Die Teilnahme am Unterricht ist für BDS-Mitgliedsbetriebe kostenlos. Nichtmitglieder zahlen für den ersten Teilnehmer 200 Euro, für jeden weiteren 100 Euro Verwaltungskosten.

Weitere Informationen: www.bds-azubiakademie.de

fn