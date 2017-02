Fürther Azubis: Ein Kick fürs Selbstbewusstsein

FÜRTH - Beim Leistungswettbewerb der „Grünen Berufe“ an der Staatlichen Berufsschule I ins Fürth haben sich fast 40 Aus- und Fortzubildende der Land- und Forstwirtschaft sowie der Hauswirtschaft gemessen.

Die besten Landwirte beim Leistungswettbewerb in Fürth waren Friederike Altenberger (von links), André Geyer und Peter Eberlein. © BBV



„Wie wichtig den jungen Leuten ihre Ausbildung ist, haben sie im Wettbewerb gezeigt“, lobte Peter Köninger, Obmann im Landkreis Fürth. „Mit Leidenschaft, so wie es das Motto des diesjährigen Berufswettbewerbs verspricht, und mit vollem Einsatz haben sie sich den Aufgaben gestellt.“

In der Sparte Landwirtschaft gingen beim Kreisentscheid in Fürth 27 Teilnehmer an den Start, in der Sparte Hauswirtschaft waren es elf. Die Schüler kamen aus den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Fürth, Neustadt/Aisch, Nürnberger Land und Roth sowie aus den Städten Erlangen und Nürnberg.

Die hohe Qualität der dualen Berufsausbildung schaffe die Voraussetzungen dafür, dass die jungen Leute den künftigen Anforderungen der modernen Land- und Forstwirtschaft gewachsen seien, sagte die Fürther Kreisbäuerin Bettina Hechtel. Für den beruflichen Erfolg brauche es zudem persönliches Engagement und den Willen, sich auch in Zukunft immer weiterzubilden. „Das Gemeinschaftserlebnis im Berufswettbewerb ist für die jungen Männer und Frauen in der Ausbildung ein kräftiger Ansporn“, resümierte Hechtel. „Sie tauschen sich aus, haben Spaß, nehmen neues Wissen mit nach Hause und tanken Selbstbewusstsein.“

Viel Praxisnähe

Die Aufgaben des Berufswettbewerbs sollen die jungen Leute voranbringen und zeichnen sich durch Praxisnähe sowie starken Bezug zum beruflichen Alltag aus, heißt es vom Organisator. Gefragt seien fachliche Kenntnisse, handwerkliche Fertigkeiten, ein gutes Allgemeinwissen, dazu Sozialkompetenz und Redegewandtheit.

„Wer hier sein Können unter Beweis stellt, kann nicht nur beim Berufswettbewerb punkten, sondern schafft sich auch für das spätere Berufsleben beste Grundlagen“, betonte Günther Felßner, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Mittelfranken bei der Siegerehrung.

Beim Kreisentscheid mussten sich die Teilnehmer zum Beispiel Fragen zu Biologie und Chemie, zu Pflanzennährstoffen und Bodenarten sowie zur Tierhaltung stellen. Oder sie wurden zur Nahrungsmittelzubereitung, zu Grundlagen der Handhygiene und unterschiedlichen Besteckarten befragt. Sicheres Auftreten und rhetorische Fähigkeiten wurden dann bei der mündlichen Präsentation verlangt. Beispielsweise sollten die künftigen Landwirte ihren Ausbildungsbetrieb vorstellen oder zu Neuen Medien, etwa zu WhatsApp, Stellung nehmen.

Bezirksentscheid wartet

Bei den praktischen Prüfungen galt es unter anderem, einen abgerissenen Stecker wieder anzuschließen. © BBV



Den Abschluss bildeten die praktischen Aufgaben, denen ein besonderes Gewicht zukommt. Für die landwirtschaftlichen Auszubildenden bedeutete das etwa, einen abgerissenen Stecker wieder an das Kabel anzuschließen. Bei den Hauswirtschafterinnen galt es, verschiedene Dips für einen Empfang zuzubereiten, unterschiedliche Schneidetechniken zu zeigen und die zubereiteten Speisen anzurichten. Bei der Bestimmungsaufgabe mussten zehn Besteckteile benannt werden.

Die drei Besten beim Kreisentscheid in der Sparte Landwirtschaft waren Friederike Altenberger (Siegerin Landwirtschaft) aus dem Kreis Fürth, André Geyer (2. Platz) aus dem Kreis Erlangen-Höchstadt und Peter Eberlein (3. Platz) ebenfalls aus dem Kreis Fürth. Bei den Hauswirtschafterinnen holte sich Vanessa Klinger aus dem Nürnberger Land den Sieg. Julia Riepel aus dem Kreis Roth landete am Ende auf dem zweiten und Jennifer-Lee Gilstrap aus dem Kreis Fürth auf dem dritten Rang.

Die nächste Etappe ist nun der Bezirksentscheid. Die Bezirkssieger wiederum treffen sich am 19. und 20. April am Spitalhof im schwäbischen Kempten zum Wettbewerb auf Landesebene. Die Entscheidung, wer zu Deutschlands Besten der Besten in den Sparten Landwirtschaft, Tierwirtschaft, Hauswirtschaft, Forstwirtschaft und Weinbau gehört, fällt vom 12. bis 16. Juni in Güstrow beziehungsweise in Rattey/Schönbeck (für die Sparte Weinbau) in Mecklenburg-Vorpommern.

Insgesamt stellten sich heuer rund 2000 bayerische Aus- und Fortzubildende dem Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend. Organisiert haben ihn das Berufsbildungswerk des Bayerischen Bauernverbands, die bayerische Landwirtschaftsverwaltung und die berufsbildenden Schulen.

Deutschlandweit zeigten zirka 10 000 junge landwirtschaftliche Nachwuchskräfte im Alter von 16 bis 35 Jahre im Wettbewerb ihr berufliches Wissen und handwerkliches Können.

