Fürther Behinderte: Protest gegen subtile Ausgrenzung

Bei einem Aktionstag in Fürth wurde deutlich, wie schwierig sich der Alltag für gehandicapte Menschen oft gestaltet - vor 17 Minuten

FÜRTH - Trommelwirbel und Trillerpfeifen, Popsongs, Ansprachen, Broschüren und Experimente an Leib und Leben kennzeichneten den Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der Adenaueranlage. Bei strahlendem Wetter fanden sich Menschen mit und ohne Behinderung zum zwanglosen Gespräch.

Mit Feuereifer dabei: Die Schülerinnen und Schüler des Hallemann-Chors genossen ihren Auftritt beim Protesttag in der Adenaueranlage in vollen Zügen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Mit Feuereifer dabei: Die Schülerinnen und Schüler des Hallemann-Chors genossen ihren Auftritt beim Protesttag in der Adenaueranlage in vollen Zügen. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Gegen wen richtet sich eigentlich der Protest, wer ist sein Adressat? "Alle", antwortet Ines Wendl von der Lebenshilfe Fürth. Und was ist die Aussage des Protestes? Ist es das Hadern mit dem Schicksal? Nein, es ist der Umgang der (noch) Gesunden mit den Behinderten. Kollege Martin Riegger bringt es auf den Punkt: "Ich brauche kein Mitleid, ich will bloß einen Platz, an dem ich gute Arbeit abliefern kann. Das ist die Aussage." Demnach definiert sich der Wert des Menschen durch seine Leistungsfähigkeit?

Und schon sind wir bei den Begriffen angelangt, die im persönlichen oder offiziellen Gespräch herumschwirren und unbewusst zur Ausgrenzung beitragen. Etwa der Begriff "Invalider". Der leitet sich aus dem Latein her, Valid bedeutet Wert. "Invalid" bedeutet also "wertlos" oder "entwertet". Nein, das geht nicht.

Nicht jede Behinderung ist auf den ersten Blick erkennbar. Auch Menschen, die alle Sinne und Organe beisammen haben, denen scheinbar nichts fehlt, können sich schnell oder schleichend zu nichts mehr in der Lage fühlen. "Burn out", sagt der Laie, "depressive Verstimmung" der Fachmann. Dafür steht der Sozialpsychiatrische Dienst mit seiner Tagesstätte an der Stadtgrenze offen.

Damit der Betroffene, der sich kraft- und mutlos daheim verkriecht, aus seinem seelischen Tief herauskommt, muss er wieder eine Struktur in sein Leben bringen. Etwa, indem er die Tagesstätte aufsucht: mindestens dreimal in der Woche aufstehen, anziehen, eine Strecke zurücklegen, mit Menschen ins Gespräch kommen, mindestens drei Stunden in der Tagesklinik verbringen und Gruppenangebote annehmen.

Ein Zehntel der Fürther Einwohner sei von einer Behinderung betroffen, bilanziert Oberbürgermeister Thomas Jung in seiner Ansprache. Diese Zahl dürfte bald wachsen, wenn man die Behinderungen des hohen Alters mitzählt: die Langsamkeit der Bewegung, die Schwerhörigkeit und Fehlsichtigkeit. Wie mag es einem Menschen im heute besten Alter in 30 Jahren ergehen? Was kann die Gemeinschaft tun? Zumindest Erleichterungen verschaffen. Barrierefreiheit nützt allen, Behinderten wie denen, die noch im Vollbesitz ihrer Gesundheit sind. Fragebögen und Bögen für Anregungen verteilt der Stand des Behindertenrats wie auch die Lebenshilfe Fürth.

Eine Kurzsichtigkeit von zwei Dioptrien ist mit einer Brille leicht auszugleichen. Wie aber fühlt es sich an, wenn der Gesichtssinn komplett ausfällt? Wir machen die Probe aufs Exempel. Leonie Neubert, hochgradig sehbehindert und auf einen Blindenhund angewiesen, leiht uns ihren Blindenstock und geleitet uns sacht am Arm über die Fürther Freiheit. Der hölzerne Stockgriff ist nicht ganz rund, eine glatte Fläche bleibt ausgespart, auf ihr liegt der ausgestreckte Zeigefinger. So fühlt sich der Stock ein bisschen an wie ein verlängerter Zeigefinger.

Los geht’s! Schön langsam, das Stockende immer nach links und rechts über den Boden wedeln. Wir spüren harten Untergrund. Auf einmal ein Widerstand. Wir heben den Stock, es geht nach vorne weiter, links und rechts macht sich eine Kante bemerkbar. Eine Stufe also.

Fahrrad und Tonne

Vorsichtig den Fuß anheben, und weiter. Klonk! Klingt irgendwie blechern. Ein Fahrrad steht im Weg. Und hier ein schmaler Gegenstand, der in die Höhe ragt. Eine Laterne. Doch was ist das? Ein breites Ding, klingt blechern und hohl. "Legen Sie mal Ihre Hand drauf", rät Leonie Neubert. Eine Rundung, in der Mitte ein Loch, und riechen tut’s auch: Das ist die Mülltonne. Fünf Minuten hat die Exkursion gedauert, gefühlt war es doppelt so lang.

Andere Experimente sind nicht weniger aufschlussreich. Welche mit unterschiedlich vielen Kaffeebohnen gefüllte Dose rasselt genauso wie dieses Exemplar? Oder: Wonach riecht dieses Behältnis? Ganz klar: Schokolade! Auch Lavendel, Orange und Rosmarin lassen sich identifizieren, Ketchup und Minze hingegen stellen die Nase vor ein Rätsel.

Oder hier: Einmal blind in diverse Säcke greifen, was vermittelt der Tastsinn? Das fühlt sich wie ein Schlüssel an, das wie eine Wäscheklammer. Auch eine Gabel ist leicht zu identifizieren. Doch was ist das? Vielleicht eine Stanzform für den Kuchenteig. Richtig. Bloß welche Gestalt? Wir müssen passen. O weh, es ist ein Herz! Wo ist unser Sinn für Romantik geblieben?

REINHARD KALB