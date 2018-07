Fürther BRK: Aufruf an Blutspender

FÜRTH - Weil Blutkonserven in der Ferienzeit rar werden, schlägt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Alarm. Mehrere Blutspendetermine werden im August im Landkreis Fürth angeboten.

Symbolbild Foto: colourbox



"In den Urlaubswochen bleiben erfahrungsgemäß mehr Spenderliegen frei als zu anderen Zeiten im Jahr", weiß Georg Götz, Geschäftsführer des Blutspendedienstes des BRK. Damit der Blutkonservenbestand nicht zurückgeht, appelliert er jetzt an daheimbleibende Urlauber, einen Teil ihrer freien Zeit für eine gute Tat aufzuwenden und Blut zu spenden.

Möglich ist das am 9. August von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Eichwaldhalle, Waldstraße 30, von Puschendorf. Am 14. August kann man von 17 bis 20 Uhr im BRK-Heim, Hauptstraße 69 a, in Stein Blut spenden. Weiter geht es am 27. August von 16.30 bis 20 Uhr im Gemeindezentrum von St. Rochus, Pfarrhof 3, in Zirndorf und schließlich am 30. August von 16.30 bis 20 Uhr in der BRK-Unterkunft, Schießhausplatz 6, von Langenzenn.

Der Tagesbedarf der bayerischen Kliniken liegt bei etwa 2000 Blutkonserven. "Dabei ist nicht zu vergessen, dass Blut nur eine begrenzte Haltbarkeit besitzt. Also müssen wir unser Blutkonservenlager immer wieder auffüllen, damit wir die Versorgung der Kliniken jederzeit gewährleisten können", erklärt Georg Götz.

Natürlich seien auch Urlaubsrückkehrer beim Spenden willkommen. Sie sollten sich allerdings zuvor informieren, ob es ihnen erlaubt ist. Denn wer sich für eine gewisse Zeit in Regionen aufhielt, die ein Infektionsrisiko wie Malaria oder West-Nil-Virus bergen, muss zunächst eine Spendepause einhalten. Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr Blut spenden.

ZAlle Termine und Informationen, auch zu Urlaubsregionen mit Sperrzeiten, sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes (0800) 11 949 11 zwischen 7.30 und 18 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com im Internet abrufbar.

