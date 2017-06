Fürther Brunnen sprudeln künftig wieder länger

FÜRTH - Sie sind eine Zierde für die Stadt und darüber hinaus auch gut fürs Klima im urbanen Raum: Viele haben deshalb 2010 die Entscheidung bedauert, die 22 Fürther Brunnen nur noch von Mitte Mai bis Mitte September laufen zu lassen — zwei Monate weniger als früher. Jetzt kommt die Kehrtwende.

Der Centaurenbrunnen. © Hans-Joachim Winckler



Die Stadt hatte 2010, als die finanzielle Lage in Fürth besonders prekär war, auch an dieser öffentlichkeitswirksamen Stelle gnadenlos den Rotstift angesetzt. Inzwischen geht es den meisten deutschen Kommunen und so auch Fürth, befördert durch die brummende Konjunktur, weit besser; deshalb kam auch der Fall Brunnenlaufzeit wieder auf den Prüfstand.

Den Anstoß gaben die Fürther Grünen, die Ende Mai in einem Antrag eine Rücknahme des Spargebots anregten und auf einen durchaus dafür aufgeschlossenen Oberbürgermeister trafen. Die SPD legte kürzlich mit einem eigenen Antrag nach, inzwischen hat man sich auf ein Prozedere verständigt.

Demnach wird man zwar nicht ganz zu den früheren Laufzeiten zurückkehren, aber dennoch deutlich zulegen: Von 2018 an soll es ab dem Gründonnerstag, also – je nach Termin – zwischen Ende März und Mitte April plätschern und sprudeln. Eine gewisse Symbolik sieht Rathauschef Thomas Jung darin, denn es sei dies ja ohnehin die Zeit der geschmückten Osterbrunnen.

Abgedreht wird das Wasser am Ende der bayerischen Sommerferien, in der ersten oder zweiten Septemberwoche — ein Kompromiss zwischen eisernem Sparen und praller Lebensfreude.

So lässt sich die Hitze in der Stadt aushalten... © Hans-Joachim Winckler



