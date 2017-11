Fürther Büchereien bleiben gebührenpflichtig

FÜRTH - "Bildung für alle" war auf den Transparenten zu lesen, die die Mitglieder des Fürther Sozialforums vor dem Rathaus in die Luft hielten. Ihre Forderung: Einkommensschwache Fürther sollen die Volksbücherei (VoBü) kostenlos nutzen dürfen. Der Sozialbeirat, der wenig später im Rathaus zusammenkam, hatte dies jedoch bereits im Vorfeld abgelehnt.

Schmökern und den Blick über die Stadt schweifen lassen kann man in der Innenstadtbibliothek in der Neuen Mitte. Pro Jahr muss man dafür 18 Euro bezahlen, für Inhaber eines Fürth-Passes sind 9 Euro fällig. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Wie berichtet, strebt das Sozialforum an, zunächst allen Fürth-Pass-Inhabern die ermäßigte Gebühr von derzeit 9 Euro im Jahr zu erlassen. Längerfristig sollen auch alle anderen vom Jahresbeitrag in Höhe von 18 Euro entlastet werden, so dass jeder kostenlosen Zugriff auf Bücher und Medien der VoBü hat. Vor allem Bürgern mit sehr geringem Einkommen würde dies ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Zugang zu Bildung zu bekommen, so die Argumentation des Sozialforums.

Im Sozialbeirat wurde das Thema im Rahmen der Diskussion um eine Neustrukturierung des Fürth-Passes aufgegriffen. Mit ihm sollen künftig 50 Prozent Rabatt auf die Eintrittspreise sämtlicher Fürther Einrichtungen gewährt werden; ein Faltblatt mit allen beteiligten Institutionen, also etwa Museen oder die Tourist-Info mit ihren Führungen, soll bis Anfang kommenden Jahres neu aufgelegt werden. Lediglich beim Jüdischen Museum bedarf es einer weiteren Nachfrage bei der nächsten Vorstandssitzung, ließ Sozialreferentin Elisabeth Reichert wissen.

9 Euro angemessen

Auch die VoBü mit ihren Zweigstellen zählt zu den städtischen Einrichtungen, für deren Nutzung Bedürftige 50 Prozent Rabatt bekommen — eine Ermäßigung, die Bürgermeister Markus Braun für angebracht hält. "Die Büchereien passen damit genau in die Vorgabe, die wir für den Fürth-Pass aufgestellt haben", sagt er. 9 Euro erscheinen ihm für den Service, den die Bibliotheken bieten, angemessen — das Sozialforum dagegen sieht darin eine Hürde etwa für Hartz-IV-Empfänger. Wenn man ausrechne, was man in einem Jahr alles ausleihen könne, dann sei das ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, findet Braun.

"In der Innenstadtbücherei etwa kann man dank der elektronischen Ausleihe an 72 Stunden in der Woche Medien ausborgen, das Internet nutzen oder gemütlich in Zeitschriften schmökern." Kaufe man aber beispielsweise einen einzigen Reiseführer im Laden, käme man mit 9 Euro kaum aus. Neben der Jahresgebühr fallen außerdem keine weiteren Kosten an, auch einen Verzehrzwang gebe es in der Büchereifiliale in der Neuen Mitte, wo ein Café angeschlossen ist, nicht.

Etwa zehn Prozent der 1080 ermäßigten Ausweise, so schätzt man bei der Stadt, entfallen auf Fürth-Pass-Besitzer, die übrigen Inhaber seien Schüler oder Studenten. Wer diesen Betrag überhaupt nicht auftreiben könne, für den hat Braun eine Vereinbarung mit VoBü-Leiterin Christina Röschlein getroffen. In solchen Fällen helfe die Stadt "ganz unbürokratisch".

Seit 1995 erhebt Fürth Gebühren für die Nutzung der Büchereien. Angestoßen hatte dies damals eine Prüfinstitution, um die Verschuldung der Kommune zu minimieren. Bis auf eine Erhöhung um 3 beziehungsweise 1,50 Euro für den ermäßigten Satz im Jahr 2006 seien die Gebühren konstant geblieben. Auf die errechneten Einnahmen komme man aber erst seit der Eröffnung der Innenstadtbibliothek, so Braun. Sie ließ die Zahl derer, die einen Bibliotheksausweis haben, sprunghaft ansteigen. Inzwischen nutzen diesen Ausweis 14 516 Fürther; seitdem im April 2016 die Zweigstelle in der Neuen Mitte ihre Pforten öffnete, kamen rund 5500 neue Nutzer hinzu.

In Nürnberg übrigens werden die Gebühren für die Bibliotheksnutzung zum 1. Januar 2018 wieder eingeführt. Nach Jahren der kostenlosen Nutzung hat sich die Stadt aus Spargründen für diesen Schritt entschieden.

Gwendolyn Kuhn