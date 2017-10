Fürther Büchereien ohne Gebühren?

Sozialforum sucht mit dieser Forderung die Öffentlichkeit - vor 12 Minuten

FÜRTH - Die kostenlose Nutzung der Volksbücherei fordert das Fürther Sozialforum von der Stadt. Am Freitag will das Bündnis von Verbänden, Vereinen, politischen Organisationen und Kirchen um 17 Uhr vor dem Eingang zur Bücherei in der Neuen Mitte dafür protestieren.

Das Sozialforum fordert eine kostenlose Nutzung der Volksbücherei. © Giulia Iannicelli



„Alle reden von Bildung und ihrer öffentlichen Förderung, aber leider ist das in der Stadt Fürth bislang noch nicht ausreichend angekommen“, heißt es im Aufruf. Während die Nürnberger Stadtbibliothek ihren Bürgern seit 2013 kostenlos zur Verfügung stehe, würden in Fürth jährlich 18 Euro fällig; selbst einkommensschwache Fürth-Pass-Inhaber müssten noch die Hälfte bezahlen.



Das Sozialforum fordert deshalb „Gebührenfreiheit für die Nutzung der Volksbücherei Fürth“ und in einem ersten Schritt zunächst für alle Fürth-Pass-Besitzer. Denn selbst neun Euro pro Jahr könnten eine Hürde für den Besuch der Volksbücherei sein, wenn man mit dem Regelsatz für Hartz IV-Empfänger nur knapp oder gar nicht mehr über die Runden komme.



Derzeit, so das Forum, nehmen nur 500 der über 10<ET>000 Fürther Berechtigten die verbilligte Nutzung der Bibliothek in Anspruch. Übernehme die Stadt die Nutzungskosten für sie vollständig, müsse die Stadtkasse gerade mal 4500 Euro im Jahr an die Bücherei erstatten. „Dabei wäre zu hoffen, dass eine kostenlose Nutzung die Zahl derer, die diese Leistung in Anspruch nehmen, erheblich vergrößert“ – nach Ansicht der Aktivisten ein Schritt hin zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit. „Und auch ein Zeichen dafür, dass die Anliegen der ,Abgehängten‘ ernst genommen werden.“



Längerfristig verlangt das Sozialforum von der Stadt die kostenlose Nutzung für sämtliche Fürther. Diese Forderung habe man bereits „über befreundete Stadträte“ in den kommunalen Sozialbeirat eingebracht. Man habe jedoch den Eindruck, die Angelegenheit werde „nicht gerade mit Nachdruck verfolgt“.