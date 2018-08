Fürther Buchhändler sind alarmiert

FÜRTH - Die Nachricht von der Eröffnung einer 900 Quadratmeter großen Hugendubel-Filiale auf zwei Etagen im September in der Neuen Mitte sorgt im Fürther Buchhandel für lebhafte Diskussionen. Ob der Markt einen Platzhirsch dieser Größenordnung verträgt oder ob es zu Verwerfungen innerhalb der bereits gut aufgestellten Branche kommen wird, das ist fraglich.

Hugendubel Logo © Michael Matejka



"Da wird wohl jemand über die Klinge springen müssen", meint Buchhändlerin Sibylle Brunner bei Edelmann an der Fürther Freiheit. Sie ist skeptisch, ob der Kuchen künftig noch für alle Buchhandlungen in Fürth reichen wird, aber resignieren ist nicht ihr Ding. Selbstbewusst sagt sie für sich und ihre drei Kollegen: "Wir bauen auf unseren Service und haben in 15 Jahren schon viele Veränderungen überstanden." Ob das Hugendubel-Personal beim Service mithalten könne, werde sich weisen.

Besorgte Reaktionen hat Sibylle Brunner bei ihrer Kundschaft erlebt. Da sei sogar von einer Bürgerinitiative zum Schutz der vorhandenen Buchhandlungen die Rede gewesen.

Kämpferisch gibt sich Andrea Jungkunz, die seit 26 Jahren in der Friedrichstraße, Ecke Moststraße, mit Büchern handelt. "Wir haben individuelle Erfahrung, sind nahe am Kunden und flexibel genug, um uns mit ihm zu verändern. Das kann niemand anderes leisten." Gerade habe sie ihren ersten Mitarbeiter, Christian Niedermeier, wieder eingestellt, der zwischenzeitlich bei Thalia beschäftigt war und die "Bankatmosphäre" dort nicht geschätzt habe.

Pluspunkt Service

Die Hugendubel-Ansiedlung nimmt Andrea Jungkunz zum Anlass, sich mit neuer Energie auf ihre Stärken beim persönlichen Service zu besinnen und für ihr Kulturprogramm zu werben, das im September startet. Hugendubel sei völlig anders ausgerichtet als die etablierten Fürther Fachgeschäfte.

Für die ehemaligen Räume des Modegeschäfts Mango in der Neuen Mitte hatte sich neben Hugendubel auch Heinrich Riethmüller, Geschäftsführer der Buchhandelskette Osiander (ehemals Genniges, dann Hübscher), interessiert: "Das Geschäft in der Fußgängerzone ist viel zu klein, und wir wollen 2020 in ein geräumigeres Quartier umziehen." Doch die beiden Etagen in der Neuen Mitte waren ihm eine Nummer zu groß. Wie Hugendubel-Buchvertriebschef Dirk Brettschneider ist Riethmüller davon überzeugt, dass die Kaufkraft für Bücher von den vorhandenen Läden in Fürth nicht voll ausgeschöpft wird. Zu viel wandere ins Onlinegeschäft ab.

"Wir haben schon einen tollen Buchhandel mit super Service", findet Volksbücherei-Chefin Christine Röschlein. Sie hatte eher mit einem Rückgang gerechnet als mit einer Zunahme. Auf die ebenfalls in der Neuen Mitte beheimatete Innenstadtbibliothek wird sich Hugendubel ihrer Ansicht nach kaum auswirken.

