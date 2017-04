Fürther Dekanate pilgerten nach Israel

Eine Woche lang erkundeten die Teilnehmer Israel und Palästina - vor 3 Stunden

FÜRTH/JERUSALEM - Protestanten und Katholiken gemeinsam auf den Spuren von Jesus: Evangelische und katholische Christen der beiden Fürther Dekanate erkundeten eine Woche lang Israel und Palästina — und kehrten mit ebenso beglückenden wie bedrückenden Erinnerungen zurück.

Hier soll Jesus eines seiner Wunder getan haben: Die ökumenische Reisegruppe vor der „Brotvermehrungskirche“ am See Genezareth.Fotos: Jungkunz



Was die Spitzen der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland im November 2016 getan hatten, das wollten die beiden Fürther Dekane auf örtlicher Ebene wiederholen: Kardinal Reinhard Marx und EKD-Ratschef Heinrich Bedford-Strohm hatten zum Auftakt des Reformations-Jubiläums erstmals eine gemeinsame ökumenische Pilgerreise ins Heilige Land unternommen. Die Tour machte vor allem deshalb Schlagzeilen, weil beide auf dem Tempelberg in Jerusalem ihre Kreuze abgenommen hatten – was manche als Zeichen der Vernunft, andere als Einknicken gegenüber den Muslimen werteten.

Fröhliches Team: Der katholische Dekan André Hermany (links) und sein protestantischer Kollege Jörg Sichelstiel bei einer Bootsfahrt auf dem See Genezareth.



Dass sich beide Kirchen-Repräsentanten dabei auch persönlich viel näher kamen, das ging in den Medien eher unter. In der Jerusalemer Dormitio-Abtei vereinbarten Marx und Bedford-Strohm damals das gegenseitige "Du". An diesem Ort waren auch André Hermany, Fürths katholischer Dekan, und sein evangelischer Kollege Jörg Sichelstiel — beide sind aber schon sehr lange "per Du" und auch in Sachen Ökumene wohl noch ein gutes Stück weiter als andere Dekanate in Bayern. Die gemeinsame Pilgerreise, zu der sich insgesamt 40 Teilnehmer aus Stadt und Land aufgemacht hatten, war da ein sichtbares Zeichen des gut funktionierenden Miteinanders zwischen den Konfessionen.

Schweigemahl als Höhepunkt

Zum Abschluss der Tour wagten die beiden Geistlichen eine spirituelle Neuerung: In der griechisch-katholischen Kirche von Jerusalem luden sie die Reisegruppe zu einem Schweigemahl. Ohne die liturgischen Einsetzungsworte reichten beide die Oblaten und den Kelch mit dem Wein weiter — und die gesamte Gruppe empfand dies als intensives Miteinander. Beide Dekane sahen in dieser neuen Geste auch einen Ansatz für mehr Gemeinsamkeit. "Im Schweigen liegt so viel Lautstärke — auch die des Protests, warum wir nicht schneller zusammenkommen können", sagt Hermany mit Blick auf die sonst trennenden Eucharistie-Regeln. Sichelstiel ergänzt, das Schweigemahl mache "möglich, was unmöglich ist: Da Gebete und Einsetzungsworte nicht laut gesprochen werden, ist es weder Abendmahl noch Eucharistie. Da es aber alle in Gedanken mitbeten und mitdenken, schweigend, ist es doch gleichzeitig alles. Das Schweigen öffnet und führt zueinander, gleichzeitig ist es auch friedlicher Protest." Ein geistliches Experiment, das es in dieser Form wohl noch nicht gab.

Etliche Andachten an historischen Stätten gehörten zur Tour, die am See Genezareth begann, wo Jesus angeblich aufwuchs und die ersten Wunder getan haben soll. Weitere Stationen waren Nazareth mit der Verkündigungs-Basilika (dort wurde laut Bibel Jesu Geburt angekündigt), Bethlehem mit der Geburtskirche, Jericho mit dem Berg der Versuchung, die Festung Masada am Toten Meer und zum Abschluss Jerusalem.

Organisiert wurde die Fahrt von Cornelia Kimberger vom Dekanatsrat der katholischen Kirche — sie ist im Heiligen Land bestens vernetzt und pflegt Kontakte zu Israelis wie Palästinensern. Deshalb konnte die Reisegruppe in zahlreichen Gesprächen mit Kennern des Landes hautnah von den Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen erfahren. Und an den vielen Stationen auch in den besetzten Palästinensergebieten, etwa an der israelischen Sperrmauer in Bethlehem, wurde die Trennung schmerzhaft spürbar.

Ein Programmpunkt der gemeinsamen Reise war der Begegnungsabend mit aus Fürth stammenden und heute in Israel lebenden Juden (wir berichteten), zu dem auch Oberbürgermeister Thomas Jung und Monika Berthold-Hilpert vom Jüdischen Museum Franken nach Jerusalem kamen. Dabei erfuhr die Fürther Delegation auch, dass die einst spezifische Gebetsart der Fürther Juden, die Minhag (Brauchtum) Fürth, auf einem Umweg über die USA nach Israel gekommen ist und dort in einer kleinen Synagoge nach wie vor praktiziert wird.

Das Reise-Fazit nicht nur der beiden Dekane: ein geistlich belebendes, politisch höchst spannendes und wiederholenswertes Gemeinschaftserlebnis.

ALEXANDER JUNGKUNZ