Fürther drängen in die Hotels der Kleeblattstadt

Für "Zu Gast in der eigenen Stadt" wurden spontan die Kapazitäten erweitert - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die eigene Stadt wie ein Besucher erleben – das können Fürther mit einer neuen Aktion der Tourist-Information. Sie kommt so gut an, dass die Zahl der Hotelbetten spontan erweitert wurde.

In der runderneuerten Tourist-Information am Bahnhofplatz haben Eike Söhnlein (links) und ihr Team alle Informationen für die neue Aktion bei der Hand. © Foto: Birgit Heidingsfelder



"Zu Gast in der eigenen Stadt" bietet für 50 Euro pro Doppelzimmer eine Übernachtung in einem Fürther Hotel, freien Eintritt in drei Museen und die kostenlose Teilnahme an einer Führung. Für die drei Übernachtungstermine 4./5., 11./12. oder 18./19. August standen 150 Zimmer in acht Fürther Hotels bereit – und die waren in Windeseile weg.

Buchen konnte man sie seit Montag. Als die Tourist-Information um 10 Uhr öffnete, hatte sich bereits eine 30-köpfige Schlange gebildet. Ein Mann wartete seit halb neun in einem Klappstuhl vor dem Büro am Bahnhofplatz. Parallel schrillte das Telefon und das Mail-Postfach quoll über. "Das war schon ein bisschen verrückt", sagt Kathrin Reichel, die für das Projekt zuständig ist. "Wir haben alles durchnummeriert und zwischendrin die Leute am Tresen eingetaktet, damit es fair bleibt." Trotzdem gab es vereinzelt Unmut, weil Kunden, die in der Schlange standen, nicht mehr zum Zuge kamen.

Auch deshalb, vor allem aber wegen der enormen Nachfrage, trat Reichel nochmal in Kontakt mit den teilnehmenden Hotels. Diese stellten spontan weitere Kapazitäten zur Verfügung und verdoppelten damit das Angebot auf insgesamt 300 Zimmer für die drei Termine. Buchungsstand am Mittwochnachmittag: 182 hatten einen Abnehmer gefunden. Wichtig: Eine Person pro Doppelzimmer muss mit einem Ausweis belegen können, dass sie in Fürth lebt.

Noch sind also über 100 Zimmer frei. Buchen kann man sie bis zum 27. Juli in der Tourist-Information, Bahnhofplatz 2, aber auch telefonisch unter (09 11) 23 95 87 0 beziehungsweise per E-Mail an tourist-info@fuerth.de. Sowohl Reichel als auch Eike Söhnlein, Leiterin der Tourist-Info, gehen davon aus, dass die Zimmer schon bis zum Wochenende einen Abnehmer gefunden haben. Bei der Nachfrage gibt es aber Unterschiede: "Manche Hotels sind deutlich beliebter als andere", sagt Söhnlein.

An der Aktion beteiligen sich: das Niu Saddle in der Gebhardtstraße, das Excelsior Nürnberg-Fürth (ehemals Pyramide), das Forsthaus am Stadtwald, das Quality Hotel Bavaria in der Nürnberger Straße, das Hotel Mercure in Ronhof, Werners Boutique Hotel (Friedrichstraße), das NH Fürth Nürnberg in der Königstraße und das Schwarze Kreuz beim Rathaus.

Sollten die Hoteliers auf den Geschmack kommen und ein zweites Mal mitspielen, will die Tourist-Information das Angebot im nächsten Sommer wiederholen. Ob man dann wieder per Mail, telefonisch und vor Ort buchen kann oder nur über einen dieser Kanäle, ist noch offen. "Darüber", sagt Kathrin Reichel, "werden wir in Ruhe reden."

JOHANNES ALLES