Fürther Dreifachturnhalle: Eröffnung einmal mehr vertagt

Wenn nichts dazwischenkommt, wird das neue Julius-Hirsch-Sportzentrum Ende März in Betrieb genommen - vor 0 Minuten

FÜRTH - Wenn es in der Vergangenheit um die Eröffnung der neuen Dreifachturnhalle am Schießanger ging, wurden Schulen und Vereine immer wieder aufs Neue vertröstet. Nun ist auch der zuletzt von der Stadt angekündigte Start im Februar nicht zu halten. Wenn alles glattgeht, öffnet das Julius-Hirsch-Sportzentrum Ende März seine Pforten.

Immer noch Baugerüste: Die Giebelseiten der Dreifachturnhalle werden zum Schutz vor Graffiti mit Lochblech verkleidet. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Immer noch Baugerüste: Die Giebelseiten der Dreifachturnhalle werden zum Schutz vor Graffiti mit Lochblech verkleidet. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Baureferent Joachim Krauße sagte auf FN–Nachfrage, er rechne damit, dass die Arbeiten an der Halle Ende Februar beendet sein werden. Doch bevor die Sportler eingelassen werden, muss der TÜV Anlage und Sportgeräte einem Sicherheitscheck unterziehen. Wann das sein wird, ist noch unklar. Die Stadt hat bisher keinen Termin für die TÜV-Abnahme. Krauße geht davon aus, dass sie im März über die Bühne geht. Er geht davon aus, dass Schulen und Vereine nach den Faschingsferien noch eine Weile umständliche Ausweichmanöver in andere Hallen in kauf nehmen müssen, dass die Zeit der Provisorien aber Ende März beendet sein wird.

Offiziell eingeweiht werden soll das Julius-Hirsch-Sportzentrum nachträglich im Frühsommer. Zurzeit wird im Inneren der Halle jener flexible Teil der Besucher-Tribüne installiert, der nur bei größeren Veranstaltungen gebraucht und dann ausgefahren wird. Der Sportboden ist verlegt. Was noch fehlt, sind die Spielfeldmarkierungen auf dem Boden und Prallwände zum Schutz der Sportler vor Verletzungen. Außen verkleiden Arbeiter die Giebelseiten der Halle zum Schutz vor Graffiti noch mit Lochblechfassaden. Durch deren Poren sollen die Sportlersilhouetten auf den Außenwänden für Passanten und Autofahrer erkennbar bleiben.

Krauße sagt: „Es gibt keine Hinweise auf weitere Verzögerungen.“ Ihn beunruhigt nicht, dass das lichtdurchlässige schirmartige Dach gut zwei Jahre nach dem Beginn seines Einbaus noch unvollendet ist. Die Konstruktion, die aus einer Innen- und einer Außenmembran mit dazwischenliegender Dämmschicht besteht, ist durch zwei Brandschutztests gefallen und musste im Detail umgeplant werden. Der Frost habe die Dämmarbeiten unterbrochen, so Krauße, aber ein Teil des Dämmmaterials sei ja schon verlegt.

BIRGIT HEIDINGSFELDER