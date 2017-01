Fürther Edelmetall-Börse

FÜRTH - Der Goldpreis steigt, der von Silber wahrscheinlich auch: Sicherheit und Sorgenkiller. Wahrscheinlich hieß deswegen das Fürther Neujahrskonzert für 2017 auch „Gold und Silber“. Aber vielleicht auch wegen des gleichnamigen Walzers von Franz Lehar oder weil der Untertitel „Wien und Paris“ an musikalisches Edelmetall erinnern sollte. Aber was war denn nun das Musik-Dorado und wer nur die Silver-City ?

Die amerikanische Sopranistin Jennifer Zein verlieh dem opulenten Programm des Neujahrskonzerts im Stadttheater Fürth Glanzpunkte. © Foto: Thomas Scherer



Den musikhistorischen Test machte wie immer der Traditionsgast. Und das waren die Stuttgarter Philharmoniker. Zuhause spielen sie das Neujahrsprogramm schon am 1. Januar, an Dreikönig ist Stuttgart von den Liberalen besetzt: also mit zwei Bussen für eine stattliche Besetzung des Orchesters der Landeshauptstadt nach Fürth! Dort stand mit Stefan Blunier ein besonders interessanter Dirigent der mittleren Generation am Steuer. Bis letztes Jahr war er Chef des Beethoven Orchesters Bonn, der gebürtige Schweizer dirigiert viel in Brüssel oder Genf, auch an der Oper, ist jenseits der Fünfzig und mit Echo-Klassik-Preisen dekoriert.

In Stuttgart und Fürth geniert man sich nicht, ein Neujahrskonzert comme il faut, also richtig nach Wiener Vorbild zu inszenieren – ohne Alibi-Symphonik und mit Blumenschmuck. Die Antwort im Parkett und auf den Rängen des Fürther Stadttheaters (alles voll besetzt): Silberkrawatten und Edelmetall an Händen und Hals. Der Glitzer-Gedanke zog sich denn auch durch den ganzen Zweieinhalb-Stunden-Abend, besonders mit Hilfe des silberhellen Soprans der 26-jährigen Jennifer Zein. Die kommt zwischen dem Salzburger „Young Singers Project“ der Festspiele und dem „Performing Arts“-Festival auf Hawaii ganz schön in der Welt herum und verteilte in Fürth ihre vokalen Sympathien gerecht zwischen den Wiener und Pariser Komponisten. Ein hübscher Koloratursopran am Beginn der Laufbahn und mit noch entwicklungsfähigem Volumen. Die Noten kommen gestochen präzise, die Bühnenpräsenz ist sympathisch zurückhaltend.

Der launige Stefan Blunier legte ihr im „Frühlingsstimmenwalzer“ einen weichen, eleganten und authentisch klingenden Klangteppich aus. Solche Koloraturen-Highlights wie die exotische Glöckchenarie aus „Lakmé“ von Leo Delibes oder die Puppentöne der Olympia aus „Hoffmanns Erzählungen“ zeigten die speziellen Fähigkeiten der jungen Amerikanerin im Koloraturfach.

Johann Strauß, Robert Stolz, Jacques Offenbach waren die musikalischen Säulen des Programms. Die Ouverture überließ Blunier aber dem „Militärmarsch“ von Erich Wolfgang Korngold aus dessen Wunderkindzeit, als er mit dem Ballett „Der Schneemann“ an der Wiener Staatsoper reüssierte: nicht das notorische Neujahrskonzert-Mitklatschstück (das kam offenbar unvermeidlich erst zum Schluss), aber mit genauso viel Schmiss, hübschem Triangel- oder Schellenbaumgeglitzer und Ringstraßeneleganz. Auch für die nachfolgenden Preziosen hatte Blunier sein Orchester sehr gut poliert und arbeitete stilsicher die Unterschiede zwischen der goldenen und der silbernen Operetten/Walzer-Epoche heraus.

Die Stuttgarter Philharmoniker zeigten schwelgerisches Fundament, schmeichelndes Piano und beherzten Walzer-Zugriff. Zum siebten Mal waren sie zu diesem „Dreikönigstreffen“ (Intendant Werner Müller) nach Fürth gekommen: Unter Blunier überzeugten sie im Neujahrs-Metier mehr denn je mit raffiniertem Rubato und effektvoller Dramaturgie – auch in solch hübschen Entdeckungen wie dem „Ägyptischen Marsch“ von Johann Strauß.

Stefan Blunier improvisierte zwar seine Conférence, aber seine Stuttgarter Orchesterkultur war bestens geprobt und geschliffen: Goldmedaille im Neujahrskonzert-Contest.

UWE MITSCHING