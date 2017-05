Fürther fährt betrunken zur Polizei und erstattet Anzeige

Heimfahrt wurde dem 51-Jährigen untersagt - Bußgeldverfahren eingeleitet - vor 29 Minuten

FÜRTH - Weil sein Pkw am Mittwoch angefahren wurde, wollte ein 51-jähriger Fürther Anzeige bei der Polizei erstatten. Doch die Beamten rochen schnell ein anderes Delikt: Am Ende wurde der 51-Jährige selbst angezeigt, weil er alkoholisiert auf die Polizeiwache gefahren war.

Am Donnerstagnachmittag fuhr der 51-Jährige zur Polizei, um Unfallflucht an seinem Fahrzeug zu melden. Laut Aussage des Fürthers wurde der Pkw am Mittwoch am Fischerberg im Fürther Stadtteil Stadeln abgestellt und dann zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr von einem Unbekannten angefahren.

Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf. Beim Gespräch mit dem 51-Jährigen bemerkten sie jedoch erheblichen Alkoholgeruch.

Der Mann ließ freiwillig einen Alkoholtest durchführen, der jedoch zu seiner Überraschung einen Wert von mehr als 0,5 Promille zeigte. Die Heimfahrt wurde dem 51-Jährigen deshalb kurzerhand untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zeugen, die am 17.05.2017 zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit der Beschädigung des Pkws am Fischerberg gemacht haben, werden gebeten, sich mit der VPI Fürth unter der Telefonnummer 0911/9739 97171 in Verbindung zu setzen.

