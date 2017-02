Fürther Familien suchen verzweifelt Kindergartenplätze

FÜRTH - Sollen wir Sie auf die Warteliste setzen? In vielen Fürther Kindergärten kann man Eltern aktuell nichts anderes anbieten. Etwa 500 Kindergartenkinder mehr als 2012 haben Anspruch auf einen Platz. Von einem „schwierigen Jahr“ spricht der Jugendamtsleiter – sieht aber Licht am Horizont.

Auf einen ähnlichen Platz für ihren Nachwuchs hoffen viele Eltern: die Mädchen und Jungen der Kita „ Sonnenschein“ in der Frühlingstraße. © Archivfoto: Winckler



„Es ist irre!“, sagt Kerstin Wenzl, als sie zu erzählen beginnt. Zurzeit fragen im Mütterzentrum, das sie leitet, fünf bis sechs Familien am Tag nach einem Kindergartenplatz. Sie alle bekommen die gleiche Antwort: „Für September geht absolut nichts mehr.“ Noch nie sei man schon im Januar/Februar an diesem Punkt gewesen, so Wenzl. Seit dem Herbst sei die Nachfrage extrem hoch.

„Und das sind bis auf einzelne Fälle keine Flüchtlingsfamilien“, betont sie. Es sind Familien, deren Kinder in Fürth schon eine Krippe besucht haben, sowie Familien aus dem europäischen Ausland, die noch nicht so lange hier wohnen, aus Griechenland, Rumänien, Bulgarien.

„Unsere Warteliste ist lang“, sagt auch Marie Pawlica, Leiterin des städtischen Kindergartens „Die Flohkiste“ am Kirchenplatz, auf Nachfrage. Sehr viele Anfragen gebe es momentan. Da sich viele Eltern allerdings in mehreren Kitas vormerken lassen, sei nicht abzusehen, wie schnell die Liste am Ende vielleicht schrumpft.

Die Absage im Mütterzentrum ist oft nicht die erste, sagt Wenzl: Die einen hoffen dann inständig weiter, andere fangen an zu weinen, wieder andere werden pampig. Denen, die schon einige Adressen abgeklappert haben, rät sie, sich an die Kitaplatz-Börse der Stadt zu wenden: Dort bemüht sich eine Mitarbeiterin des Jugendamts, Lösungen für verzweifelte Familien zu finden. „Sie arbeitet wie die Feuerwehr“, sagt Wenzl anerkennend.

Bei der Kitaplatz-Börse herrscht Hochbetrieb, bestätigt Hermann Schnitzer, Chef des Jugendamts, und gibt unumwunden zu: „Dieses Jahr ist es schlimm.“ Eine „spürbare Entlastung“ sei zwar in Sichtweite, weil auch heuer wieder einige neue Einrichtungen mit insgesamt 289 Plätzen (bis Anfang 2018) öffnen. Dies ändere freilich nichts daran, dass „diese Monate jetzt für Eltern schwierig sind“.

Seit 2012 leitet Schnitzer das Jugendamt, in dieser Zeit ist die Fürther Bevölkerung stark gewachsen – und mit ihr die Kindergartengeneration. 2012 lebten in der Stadt 3468 Mädchen und Jungen zwischen drei und sechseinhalb Jahren, 2016 waren es 3941 – also fast 500 mehr. „Jedes Jahr kamen 120 dazu.“ Während andernorts der demografische Wandel dazu führe, dass Kitas und Schulen geschlossen werden, sei die Situation in und um Fürth „völlig anders“. Der Großraum ist wie München eine Zuzugsregion, in der Folge steigen nicht nur die Schüler-, sondern auch die Geburtenzahlen deutlich.

Als er den Posten im Jugendamt übernahm, habe er angefangen, neue Einrichtungen an den Start zu bringen, so Schnitzer. Seit 2013 sind ihm zufolge 219 neue Plätze entstanden. Der Kindergarten „Pfiffikus“ in Burgfarrnbach war 2013 der erste, der seit neun Jahren eröffnet wurde.

Auch in den nächsten Jahren soll der Ausbau weitergehen. Schnitzer liegen Interessensbekundungen für mehrere neue Einrichtungen in verschiedenen Stadtteilen vor – mit weiteren 280 Plätzen. „Das klingt überwältigend“, sagt er. „Aber wir brauchen sie.“

Eltern bittet er, Geduld zu haben und sich, wenn sie dringend eine Lösung benötigen, bei der Kitaplatz-Börse zu melden. Die Mitarbeiterin hat unter anderem den Überblick, wann welche neue Kita loslegt. „Ich habe in den Jahren hier gelernt, dass wir Lösungen finden.“ Regelmäßig prüfe die Stadt auch, ob in ihren eigenen Einrichtungen weitere Kapazitäten geschaffen werden können.

Fest steht, dass auch die Ganztagsbetreuung ausgeweitet werden soll: Betreuungsbiographien werden sich im Schulalter fortsetzen, so Schnitzer. Er rechnet damit, dass in einigen Jahren für 70 bis 80 Prozent der Schulkinder ein Platz nötig ist (derzeit liege die Quote bei über 60 Prozent).

Kitaplatz-Börse: Tel. 974 15 76

CLAUDIA ZIOB