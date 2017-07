Fürther Filmfutter mit Mausgeschmack

FÜRTH - )Zum zweiten Mal nach 2015 geht das Babylon-Team mit seinem Kinopublikum an die frische Luft. Für die "Kiezkinotour" 2017 wandern Projektor und mobile Leinwand an drei verschiedene Orte, "an denen wir schon immer mal Kino zeigen wollten", so Babylon-Chef Christian Ilg.

Ein Mann dreht durch: Josef Hader, Hauptdarsteller und Regisseur der Tragikomödie „Wilde Maus“. © Foto: Petro Domenigg/Majestic



Erstmals führt der Weg heuer auf die Freilichtbühne im Stadtpark, die damit, auch das eine Premiere, zum Schauplatz zweier sommerlicher Kino-Open-Airs wird. Zwischen 15. und 26. August veranstaltet dort der Verein Mobiles Kino Nürnberg sein traditionsreiches SommerNachtFilmFestival. Kuriosum am Rande: Das am heutigen Mittwoch startende Kiezkinotour-Gastspiel hat in seinem vier Filme umfassenden Stadtpark-Portfolio drei, die die Nürnberger ebenfalls zeigen werden. Da allerdings Josef Haders Wilde Maus (heute), die Integrationskomödie Willkommen bei den Hartmanns (Donnerstag) und die Oscar-dekorierte Musical-Romanze La La Land (Freitag) große Kassenschlager waren, dürfte beim Konkurrenzkampf der beiden Veranstalter niemand als Verlierer die Freilichtbühne verlassen. Am Samstag geht der Stadtpark-Spaß des Babylon mit Die Schöne und das Biest zu Ende.

Weiter geht es anschließend auf der Dachterrasse der Volksbücherei (Friedrichstraße 6a), wo das Café Terrazza Gastgeber ist für drei romantisch timbrierte Abende: Paula (24. Juli) über das Leben der Künstlerin Paula Modersohn-Becker, Der wunderbare Garten der Bella Brown (25. Juli) und Die Geschichte der Liebe (26. Juli). Dritte Station ist der Kulturort Badstraße 8, wo zum Start am 31. Juli die Kifferkomödie Lommbock die Lachmuskulatur entspannt, gefolgt von Die andere Seite der Hoffnung (1. August), The Party (2. August) und Gimme Danger (3. August).

Der Vorverkauf läuft im Babylon (Nürnberger Straße) und im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77). Einlass ist stets um 20 Uhr, je nach Lichtsituation ist der Filmbeginn für 21 Uhr oder etwas später geplant. Bei kühlem Wetter sind Decken wärmstens zu empfehlen. Das Babylon-Stammhaus ist Ausweichort nur bei kaltem Wetter, starkem Regen, Gewitter oder Sturm. Nach drinnen führt der Weg nicht, wenn eine Open-Air-Vorstellung bereits begonnen hat.

