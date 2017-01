Fürther Fraunhofer-Experten durchleuchten antike Säule

FÜRTH - Computertomographie (CT) in XXL: In einer riesigen Anlage des Fraunhofer-Entwicklungszentrums Röntgentechnik (EZRT) in Fürth sind die massiven Teilstücke der heute noch neun Meter hohen „Jupitersäule“ untersucht worden. Normalerweise werden dort etwa Rotorflügel von Windrädern und übergroße Bauteile aus der Automobilbranche auf Risse hin „durchleuchtet“.

Teile der großen Mainzer Jupitersäule wurden bei Fraunhofer in Fürth mit dem CT durchleuchtet, um den ursprünglichen Aufbau des Kunstwerks zu klären. © GDKE Landesmuseum Mainz/Ursula Rudischer



In gut 2000, meist kleinteilige Stücke zerschlagen, wurde die große Jupitersäule 1905 in der Mainzer Neustadt gefunden. Seither konnte das einst wohl elf bis zwölf Meter hohe Kunstwerk nur unzureichend wieder zusammengesetzt werden. Eine CT-Analyse sollte nun Klarheit über den ursprünglichen Aufbau der Kalksteinsäule bringen und bei deren Restaurierung helfen.

Die Jupitersäule besteht aus Sockeln, Gesimsplatten, Säulentrommeln, einem Kapitell und einer würfelförmigen Basis mit reichlich Figurenschmuck. Die Bewohner der Siedlung beim Mainzer Legionslager hatten sie einst zum Wohle von Kaiser Nero dem Gott Jupiter geweiht. Eine Inschrift nennt die Stifter, die Geldgeber und den Anlass der Weihung. Der Name des Kaisers wurde aber nach dessen Tod getilgt – im Zuge der „damnatio memoriae“, die der Senat im Jahr 68 nach Christus verhängt hat.

In mühevoller Kleinarbeit waren die Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten Fragmente zunächst mit Gips, Leim, Backsteinen und Metallhalterungen wieder zu einer Säule zusammengesetzt worden. Nachdem diese im Zweiten Weltkrieg erneut beschädigt worden war, kam es in der Nachkriegszeit zu provisorischen Restaurierungen, die es später unmöglich machten, Original und Ergänzungen zu unterscheiden.

Eine umfassende Restaurierung der heute im Landesmuseum Mainz aufbewahrten Säule konnte deshalb bislang ebenso wenig erfolgen wie die Untersuchung des Innenaufbaus. Bei der XXL-Computertomographie am Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik, einem Bereich des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen (IIS), kam auch ein Linearbeschleuniger der Firma Siemens zum Einsatz.

Der für die Untersuchung genutzte Linearbeschleuniger. © Fraunhofer IIS



In einer ersten Bestandsaufnahme waren unter anderem Risse und Ausbrüche in Originalsteinen, ungeklärte Hohlstellen sowie freiliegende Armierungen festgestellt worden. Der gesamte Aufbau der Fragmente erwies sich zudem als instabil. Bevor das Kunstwerk wieder ins Mainzer Landesmuseum kam, wurde es gereinigt und stabilisiert.

In drei Dimensionen

Antike Schätze sind als Röntgenobjekte in Fürth zwar keine Seltenheit – schließlich haben die Forscher hier bereits einen Tyrannosaurus-rex-Schädel, hunderte Jahre alte Musikinstrumente sowie einen Renaissance-Pokal tomographiert. Deutlich häufiger finden sich allerdings übergroße Bauteile aus dem Automobilbereich, ganze Fahrzeuge oder auch Rotorflügel von Windkraftanlagen in der überdimensionalen Anlage. Die riesigen Objekte können im sub-millimeterfeinen Detail räumlich analysiert werden. Dabei lassen sich die CT-Daten Schicht für Schicht, als Ganzes oder in Teilvolumina in drei Dimensionen betrachten.

Die Untersuchungen liefern nun neue Erkenntnisse über den inneren Aufbau der antiken Säulenteile. Ermöglicht wurde diese Analyse von der Siemens AG und der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, die sich aus dem Vermächtnis des Mäzens und Unternehmers speist. Die Finanzierung erfolgte im Rahmen von „Kunst auf Lager“, einem Bündnis von 14 Förderern, die sich seit 2014 für Kulturgut in deutschen Museumsdepots stark machen.

Die Siemens Kunststiftung hat nach eigenen Angaben in den vergangenen beiden Jahren etwa 30 Restaurierungsmaßnahmen mit insgesamt über 1,3 Millionen Euro gefördert.

