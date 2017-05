Fürther Freibad: Saisonstart mit kleinen Turbulenzen

FÜRTH - Mit einer kleinen Verzögerung ist am Montag auch das Fürther Freibad in die Sommersaison 2017 gestartet. Wegen eines technischen Defekts konnten Schwimmer erst ab Mittag ins Wasser. Dass das Scherbsgrabenbad generell später dran ist als andere Freibäder, verteidigt der Betreiber.

Glückliches Ende: Ab Montagmittag konnten die ersten Schwimmer dann doch ihre Bahnen im Freibad am Scherbsgraben ziehen. © Hans-Joachim Winckler



Die Stammgäste des Fürther Scherbsgrabenbads wissen, dass andere Freibäder traditionell früher öffnen als "ihr" Bad. Diesmal aber schien selbst der 15. Mai als Eröffnungstermin in Gefahr. Am Donnerstagabend hatte das Personal im Freibad entdeckt, dass eine der Umwälzpumpen überraschend nicht mehr funktionierte. Die ganze Woche sei sie tadellos gelaufen, sagt Betreiber Horst Kiesel auf FN-Nachfrage. Ohne die Pumpe aber "dürfen wir keine Badegäste ins Becken lassen, das ist nicht erlaubt".

Auf der Homepage des Freibads und mit Aushängen am Eingang wurde rasch darauf hingewiesen, dass man wegen des Schadens die Eröffnung wohl verschieben müsse. Kiesel hoffte, dass es wenigstens nur bei einem Tag Verspätung bleiben würde - doch dann gab es gute Nachrichten: Am Montagmittag war der Defekt behoben. Ab 13 Uhr durften die Badegäste ins Wasser. Etliche Dauerkabinenbesitzer hatten sich da schon im Freibad eingefunden.

Kritik daran, dass das Fürther Freibad erst am 15. Mai öffnet, während andere Bäder in der Region zwei, drei Wochen früher aufmachen, bekommt Kiesel jedes Jahr zu hören. Eine Schwimmerin, die am Morgen wegen des Defekts ins Bibertbad ausweichen musste, reagierte umso verärgerter: "Das ist doch das einzige Schwimmbad in einer Großstadt. Sogar in der Provinz sind die Bäder eher offen."

1000 Euro pro Nacht verheizt

Gerade in diesem Jahr wäre es unvernünftig, früher zu öffnen, betont indes Kiesel. Vergangene Woche habe es noch Nachtfrost gegeben, "ich musste mein Auto am Morgen noch kratzen". Für den Saisonstart werde das Bad bereits seit zehn Tagen aufgeheizt, damit das Wasser über 20 Grad hat. "In einer kalten Nacht werden da fast 1000 Euro reingeheizt", sagt er. Solange es kühl draußen sei, sei es wenig sinnvoll, früher damit anzufangen, zumal auch die Zahl der Gäste an solchen Tagen überschaubar ist. "Das wäre unwirtschaftlich. Und irgendjemand muss es ja bezahlen", sagt Kiesel. Letzten Endes bliebe es an der Stadt hängen.

Mit der Kommune ist vertraglich vereinbart, dass das Freibad mindestens vom 15. Mai bis 31. August geöffnet hat. Kiesel versichert: Wäre es Anfang Mai schon 30 Grad warm, "hätten wir früher aufgemacht, so flexibel sind wir schon". Und er verweist darauf, dass man beispielsweise im vergangenen Jahr die Saison wegen des schönen Wetters um zwei Wochen verlängert habe.

Marokkanische Sonnenschirme

In dieser Woche darf sich der Betreiber auf erste trubelige Tage freuen: Am Mittwoch und Donnerstag werden laut Wetterbericht um die 28 Grad erwartet, bevor es am Freitag wieder abkühlt.

Preislich erwartet die Gäste übrigens keine Veränderung - optisch aber hat sich im Scherbsgrabenbad etwas getan: Im Strandbereich fallen neue Sonnenschirme auf. Eine Woche lang haben Arbeiter aus Marokko die Schirme direkt im Fürther Freibad geknüpft, erzählt Kiesel, der das Vorbild im Urlaub in Spanien entdeckte und solche Schirme auch in Fürth haben wollte.

