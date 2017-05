Fürther Fußgängerzone verwandelt sich in Spielstraße

Mit Aktionen wurde anlässlich des Weltspieltags auch in Fürth mehr Freiraum für den Nachwuchs gefordert - vor 1 Stunde

FÜRTH - "Spiel! Platz ist überall!" So lautete das Motto des Deutschen Kinderhilfswerkes für den Weltspieltag, der am Sonntag begangen wurde. Schon einen Tag vorher verwandelte sich ein Teil der Fürther Fußgängerzone aus diesem Anlass in eine Spielstraße.

Auch das ist ein Stück bunte Fürther Jugendkultur: Die Cheerleader der Farrnbach Shamrocks vom TSV Burgfarrnbach wirbelten übers Pflaster. © Foto: privat



Das Netzwerk Kinderfreundliche Stadt bot hier in Kooperation mit Mau Mau, der SpVgg Greuther Fürth, den Schachfreunden Fürth, Tucherland, dem TSV Burgfarrnbach und der Hans-Böckler-Schule allerlei Unterhaltsames. So spielte die temperamentvolle Ukulele-Band der HBS auf, die Cheerleader-Tanzformation der Farrnbach Shamrocks wirbelte, eine Comedy-Jonglage-Show von "Die Madame" bezauberte.

Mitmach-Aktionen mit Geschicklichkeitsspielen, wie Pedalo, Stelzenlaufen, Seilhüpfen, Riesen-Vier-Gewinnt und Riesen-Mensch-ärgere-dich-nicht wandten sich ebenso an die ganze Familie wie Schach und Konzentrationsspiele.

Ziel des Tages ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder in Deutschland zunehmend weniger Möglichkeiten zum freien und möglichst selbstbestimmten Spielen haben. Und das, obwohl Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention dem Nachwuchs ein Recht auf Spiel und altersgerechte aktive Erholung zugesteht. Nach Ansicht des Deutschen Kinderhilfswerks und seiner Partner sollten sich Kinder und Jugendliche möglichst im gesamten Stadtraum frei bewegen, gemeinsam spielen und kommunizieren können.

