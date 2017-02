Fürther Geistliche gegen Abschiebungen

Pläne für Afghanen beunruhigen - vor 22 Minuten

FÜRTH - Die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer sowie das Diakonische Werk in Fürth haben sich dem Protest gegen die geplante Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan angeschlossen.

Der Fürther evangelische Dekan Jörg Sichelstiel unterstützt mit seinen Pfarrerskollegen und -kolleginnen den Abschiebestopp. © Hans-Joachim Winckler



Der Fürther evangelische Dekan Jörg Sichelstiel unterstützt mit seinen Pfarrerskollegen und -kolleginnen den Abschiebestopp. Foto: Hans-Joachim Winckler



In einer Konferenz der Geistlichen zusammen mit der Bezirksstellenleitung des Diakonischen Werks unterstützten sie vor kurzem einstimmig einen offenen Brief, den Nürnberger Pfarrerinnen und Pfarrer an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben haben.

Als Christen sähen sie sich in der Verantwortung, ihre Stimme zu erheben, "wo Lebensperspektiven und Schutzrechte von Menschen gefährdet werden", so die Unterzeichner in Nürnberg. Man entziehe jungen Flüchtlingen "Lebens- und Überlebenschancen", wenn man sie "in die instabile politische Situation Afghanistans" zurückschicke.

Das sehen auch ihre Kollegen in Fürth so. "Gemeinsam protestieren wir gegen die geplanten Abschiebungen nach Afghanistan", heißt es in einer Pressemitteilung. Insbesondere junge Männer seien davon bedroht – auch in der Kleeblattstadt. In Fürth sind nach Auskunft des Jugendamts derzeit rund 20 unbegleitete Jugendliche aus Afghanistan untergebracht.

"Die angekündigten Abschiebungen verunsichern die Jugendlichen sehr", stellen die Theologen fest. Auch die Betreuerinnen und Betreuer, sowohl haupt- wie ehrenamtliche, würden dadurch belastet. Jugendliche, heißt es, "haben sich bereits auf den Weg der Integration gemacht, werden aber jetzt durch die Verunsicherung und die konkrete Gefahr der Abschiebung in ihrem Bemühen zurückgeworfen".

fn